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Политика / Война / Мариуполь

В Instagram разблокировали страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"

23:52, 10 авг 2022
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Войны ведутся не только на поле боя, но и в соцсетях. 9 августа по неизвестной причине (возможно, по жалобекого-то, кто не желает разоблачения и огласки) в Instagram стала недоступной страница Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Сейчас страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" в соцсети Instagram разблокирована. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за быструю реакцию и ждем восстановление других страниц, связанных с "Азовом", - написал Федоров в Telegram.

Семьи и близкие защитников "Азовстали", которые находятся в плену, пытаются привлечь внимание мировой общественности к готовящемуся над украинскими героями самосуду - Россия пытается их убить, невзирая на Женевскую конвенцию.

InfoKava


 


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