С 24 февраля границы Украины пересекли более 10 миллионов человек

Согласно последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с момента начала российского вторжения 24 февраля было совершено более 10 миллионов пересечений границы с Украиной.

За этот период из Украины было осуществлено 10 350 489 пересечений границы, говорится в опубликованных в среду данных УВКБ ООН.

Согласно тому же отчету, количество беженцев зарегистрированных по всей Европе, достигло 6 303 237 человек.

Польша занимает первое место, приняв более 5 млн человек. Другие страны, принявшие большое количество беженцев из Украины, включают Германию и Чехию, где проживают более 900 000 и 400 000 человек соответственно.

Беженцы из Украины, которые переместились в Евросоюз, а затем решили снова попасть на Родину, смогут в условиях войны вернуться в ЕС в любое время.

Источник: УНН