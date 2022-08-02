"Поддержать"
Тренды:
Новости
Трамп считает, что Украине следовало отдать Крым - тогда бы не было войны
Украинский мультфильм-"долгострой" увидит весь мир
В Черном море у берегов Украины повысилась минная и ракетная угроза
Служба безопасности Латвии предупредила о рисках, связанных с российскими медиа
Рада запретила принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги во время войны
Как правильно диагностировать аллергию - советы врача
Первое украинское судно с зерном ожидают в водах Турции 3 августа
Когда в Украине начнется отопительный сезон - Кабмин
В Николаеве от обстрела россиян погиб владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский
После бесчеловечного теракта россиян полк "Азов" заявил, что Путин будет казнён
Украина наращивает экспорт электроэнергии в европейские страны
Российские захватчики намеренно обстреливают именно гражданскую структуру Украины
Преимущества южнокорейских ноутбуков Acer PR
Общественные и политические деятели попросили Зеленского вернуть Корбану гражданство
Верховная Рада назначила нового Генерального прокурора
Все новости
Политика / Война / США

Трамп считает, что Украине следовало отдать Крым - тогда бы не было войны

22:16, 02 авг 2022
78
Версия для печати

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы отказалась от Крыма или согласилась не вступать в НАТО". Об этом он сказал в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show.

"Они могли бы отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-нибудь из НАТО: "Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО", и у вас была бы страна. Я считаю, что Путин хотел заключить соглашение", - сказал Трамп в недавнем интервью.

"А теперь я не думаю, что он (Путин – ред.) хочет заключать соглашение. Я думаю, что заключить соглашение гораздо труднее. Он все там (в Украине – ред.) бомбит. Ну то есть, он захватит там все. И крайне, крайне грустно смотреть, что происходит с Украиной. Очень, очень грустно", – сказал он.

Ранее Трамп назвал направление Путиным военных и техники к границам Украины перед вторжением "отличной переговорной тактикой".

"И когда вы посмотрите на эти полностью сгоревшие здания, все эти люди мертвы. Вы потеряли много людей. Это соглашение, которое можно было урегулировать. Он подвел 200 000 солдат к границе для переговоров, и он не смог заключить соглашение - и теперь я не уверен, что вы сможете заключить сделку так легко", – отметил он.

Как утверждают некоторые американские СМИ, бывший президент США Дональд Трамп намекнул на участие в президентских выборах 2024 года.

Украинцы бурно отреагировали на заявление Трампа, иронически порекомендовав ему отдать России Аляску. В Офисе президента также прокомментировали слова Трампа, сказав, что заявление бывшего президента США Дональда Трампа о территориальных уступках Украины ради «мира» является российской пропагандой. Поэтому не надо оправдывать нелюдей.

Источник:  УНН 


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще