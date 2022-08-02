Трамп считает, что Украине следовало отдать Крым - тогда бы не было войны

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы отказалась от Крыма или согласилась не вступать в НАТО". Об этом он сказал в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show.

"Они могли бы отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-нибудь из НАТО: "Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО", и у вас была бы страна. Я считаю, что Путин хотел заключить соглашение", - сказал Трамп в недавнем интервью.

"А теперь я не думаю, что он (Путин – ред.) хочет заключать соглашение. Я думаю, что заключить соглашение гораздо труднее. Он все там (в Украине – ред.) бомбит. Ну то есть, он захватит там все. И крайне, крайне грустно смотреть, что происходит с Украиной. Очень, очень грустно", – сказал он.

Ранее Трамп назвал направление Путиным военных и техники к границам Украины перед вторжением "отличной переговорной тактикой".

"И когда вы посмотрите на эти полностью сгоревшие здания, все эти люди мертвы. Вы потеряли много людей. Это соглашение, которое можно было урегулировать. Он подвел 200 000 солдат к границе для переговоров, и он не смог заключить соглашение - и теперь я не уверен, что вы сможете заключить сделку так легко", – отметил он.

Как утверждают некоторые американские СМИ, бывший президент США Дональд Трамп намекнул на участие в президентских выборах 2024 года.

Украинцы бурно отреагировали на заявление Трампа, иронически порекомендовав ему отдать России Аляску. В Офисе президента также прокомментировали слова Трампа, сказав, что заявление бывшего президента США Дональда Трампа о территориальных уступках Украины ради «мира» является российской пропагандой. Поэтому не надо оправдывать нелюдей.

Источник: УНН