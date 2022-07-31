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Первое украинское судно с зерном ожидают в водах Турции 3 августа

19:08, 31 июл 2022
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Первый маршрут конвоя с украинским зерном скорректирован. Первой остановкой станет Стамбул, откуда конвой пойдет в страны Африки.

Определен первый маршрут «зернового коридора» для экспорта из Украины. Ожидается, что первое судно, прибывшее из украинских портов, зайдет в территориальные воды Турции 3 августа, сообщает CNN Turk.

«Первые корабли отправятся в африканские страны, которым грозит голод», - пишет издание.

Первой остановкой станет Стамбул. "Ожидается, что первое судно, прибывшее из украинских портов, войдет в территориальные воды Турции 3 августа", - говорится в сообщении.

Корабли будут отслеживаться BPLA и спутниками с момента их выхода.

В составе конвоя пойдут 16 кораблей.

Как сообщалось, в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по разработке экспорта украинского продовольствия морским путем. Уже на следующий день после подписания соглашения Россия нарушила ее, осуществив обстрел Одесского порта, которую осудили ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что зернотрейдеры вернулись к вопросу фрахтования судов для вывоза зерна из портов Украины сразу после подписания "зернового соглашения" в Стамбуле – первые корабли на следующей неделе уже зафрахтовали.

Напомним, на фоне сложного урегулирования экспорта украинского зерна в Николаеве 31 июля от российских обстрелов вместе с женой погиб владелец крупнейшей зерновой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Многие влиятельные люди в Украине считают, что обстрелы конкретно дома Вадатурских были совершены намеренно - чтобы создать хаос в компании и сорвать договоренности. Кроме того, в этот же день в устье Быстрое на Дунае неизвестным устройством был взорван лоцманский катер. Как известно, устье Быстрое также используется для пропуска зерновозов по Дунаю.

Источник Остров, InfoKava


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