В Николаеве от обстрела россиян погиб владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский

В Николаеве во время массированных обстрелов в воскресенье, 31 июля, на 74 году жизни погиб известный бизнесмен, Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Эту новость подтвердил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Вместе с Алексеем Вадатурским погибла его жена.

Подробности трагедии пока выясняются. Но человеком Вадатурский был настолько известным, и произошла трагедия именно в период начала зерновой кампании в период военного времени, что есть определенные сомнения в том, что обстрел именно места пребывания Вадатурских был случайным.

Алексей Вадатурский родился 8 сентября 1947 в селе Бенцари Балтского района Одесской области в семье колхозника.

В 1971 г. окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова, специальность – автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов.

Работал главным инженером трехкратного комбината хлебопродуктов, начальником производственного отдела и заместителем начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.

В 1991 году возглавил созданное им сельскохозяйственное предприятие "Нибулон".

15 ноября 2007 года был удостоен звания Героя Украины.

В 2012 году журнал "Фокус" разместил бизнесмена в списке 20 самых успешных аграриев Украины, где он вместе с сыном-компаньоном Андреем Вадатурским занял двенадцатое место (земельный банк – 80 000 га).

В рейтинге журнала "НВ" "топ-100 самых богатых украинцев", опубликованном в октябре 2019 года, состояние оценено в $474 млн. (уменьшение на 14% по сравнению с 2018 годом); это 14 место рейтинга.

В июне 2020 года Forbes Украина поместил Вадатурского на 15 место в рейтинге самых богатых украинцев, оценив его капитал в 450 млн долларов.

Во время полномасштабного вторжения, в самые трудные времена человек с многомиллионным состоянием, Вадатурский не покинул город Николаев, хотя по возрасту мог это сделать, и материально и финансово помогал его защищать.