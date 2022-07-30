Украина наращивает экспорт электроэнергии в европейские страны

В ближайшие дни экспорта электроэнергии из Украины в Европу удвоится и продолжит расти в дальнейшем, сообщает Минэнерго.

"Руководство ENTSO-E отметило, что экспорт планируется увеличить уже в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Глава Минэнерго Герман Галущенко по результатам встречи с председателем ENTSO-E Иоакимом Ванзетта и генсеком сети Соней Твохиг отметил, что Украина может помочь Европе компенсировать нехватку газа за счет увеличения экспорта украинской электроэнергии.

Он добавил, что соответствующие решения должны приниматься как можно скорее.

В Минэнерго считают, что с помощью украинской электроэнергии ЕС сможут сэкономить 5-6 млрд кубометров газа в год.

Напомним, 27 июня ENTSO-E согласовала начало коммерческого экспорта украинской электроэнергии в страны ЕС. А импорт-экспорт э/э в Румынию на 100 МВт стартовал с 30 июня. Почти за месяц Украина экспортировала электроэнергии на 500 млн гривень.

Источник: Корреспондент



