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Политика / Энергетика / Бизнес

Украина наращивает экспорт электроэнергии в европейские страны

20:56, 30 июл 2022
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В ближайшие дни экспорта электроэнергии из Украины в Европу удвоится и продолжит расти в дальнейшем, сообщает Минэнерго.

"Руководство ENTSO-E отметило, что экспорт планируется увеличить уже в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Глава Минэнерго Герман Галущенко по результатам встречи с председателем ENTSO-E Иоакимом Ванзетта и генсеком сети Соней Твохиг отметил, что Украина может помочь Европе компенсировать нехватку газа за счет увеличения экспорта украинской электроэнергии.

Он добавил, что соответствующие решения должны приниматься как можно скорее.

В Минэнерго считают, что с помощью украинской электроэнергии ЕС сможут сэкономить 5-6 млрд кубометров газа в год.

Напомним, 27 июня ENTSO-E согласовала начало коммерческого экспорта украинской электроэнергии в страны ЕС. А импорт-экспорт э/э в Румынию на 100 МВт стартовал с 30 июня. Почти за месяц Украина экспортировала электроэнергии на 500 млн гривень.

 Источник: Корреспондент



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