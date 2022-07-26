Вита Яковлева: Война, Харьковские дневники. Живём и будем жить

Многие осуждают тех, кто уехал. Другие возмущаются теми, кто остался. На самом деле каждый решает для себя сам - где быть, оставаться или уезжать. Потому что, на самом деле, сейчас в Украине нет таких мест, которые были бы безопасны. Их просто нет...

Вита Яковлева - о тех, которые остались.

...Несколько дней назад назад должна была встретиться со знакомой в Госпроме. Это центр города, недалеко от разрушенного в первые дни войны здания областной администрации. За пару часов до назначенного времени она написала: "Доброе утро! Я пережидаю артобстрел, если не буду успевать, за час Вам напишу".

...Позавчера утром обстреливали район рынка "Барабашово". Погиб 13-летний мальчик, ранена его 15-летняя сестра. Пишу знакомой, которая живет в том районе, спрашиваю, как они. "Это не совсем у нас, но рядом. А у нас все по-старому, живы - и слава Богу", - отвечает она.

...Вчера в сети знакомая из Никополя, который снова обстреляли, написала пост о своем состоянии. Все советуют уезжать, она и сама понимает, что дома страшно и опасно, но ехать не хочет. Потому что это ее дом.

В комментариях писали люди из Харькова, который с 24 февраля обстреливают каждый день, из Николаева, в котором сейчас творится ужас. Многие чувствуют то же самое. Не уезжаем не потому, что герои. Никому ничего доказывать желания нет. И не потому, что дураки, не понимающие степень опасности. Просто это наш дом. Он нам нужен, и мы ему нужны. Пока так.

...Сегодня утром прилетело в университет в центре Харькова. Раньше я жила рядом с ним. Звоню приятелям, которые живут на этой улице. Но чуть подальше, не напротив вуза - там один дом разрушен. Да, говорят, их дом сильно подпрыгнул. Хорошо, что лето, окна у всех открыты. У кого закрыты, тем хуже, стекла вынесет взрывной волной.

- А вы где? - спрашиваю.

- Так на рынок идем, еду никто не отменял.

...Наверное, те, кто уехал и другим советует, умные люди. Наверное, те, кто остался, не до конца понимают степень опасности. Но мы остались. И мы живем и будем жить, несмотря ни на что. И в Харькове, и в Николаеве, и в Никополе.

А дальше будет видно.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava