Ян Валетов: Украине нужна только победа - другого шанса не будет

Украинский писатель и публицист, в прошлом капитан любимой всеми команды КВН Днепра Ян Валетов написал эти слова не сегодня, а несколько недель назад - до ударов по Виннице и Часов Яру, до подлого нарушения подписанного Россией договора о возможности вывезти из Украины зерно - чтобы избежать усиления голода в мире. Подписанного не с нами, а с Турцией и ООН.

Но, тем не менее, в этом размышлении есть очень много того, что наверняка сбудется - Валетову часто удавалось проанализировать ситуацию с максимальной точностью. Подумайте над этими словами и вы, наши читатели.

Мы немного смягчили в двух-трёх местах обсценную лексику. Приносим извинения, но мы рассудили, что допустимое в соцсетях не слишком деликатно выглядит в колонке автора.

Я поссорился с одним очень хорошим человеком. Ну, как поссорился? В общем-то, я не ссорился - разошлись по мнениях, причем, не принципиально. И всё. И, похоже, окончательно. Но это неприятное событие дало мне повод тщательно сформулировать свои прогнозы и мнение по поводу происходящего.

1. Убежден, что эта война надолго. Насколько не скажу, но продлится она не один год. Даже если активные боевые действия закончатся, то война будет длится в разных формах и видах: от постоянных ракетных обстрелов до боестолкновений на границах. Паузы будут чередоваться с обострениями. Знаменитое состояние: ни мира, ни войны. Тренд на то, кто дольше продержится. Впереди годы борьбы. К этому надо быть готовыми.

2. Мы не возьмем Москву. Наши войска не войдут ни в Петербург, ни в Мурманск, ни даже в Воронеж. Россия не подпишет капитуляцию. Можно мечтать об этом годами, но цель не станет ближе. Военное поражение, что-то вроде того, что потерпела Германия во Второй Мировой, к сожалению малореально.

Не будет открытого суда над российскими военными преступниками.

3. Мы не можем денацифицировать Россию. Мы не можем заставить поумнеть россиян.

Ни мы, ни кто-то другой не отвезет Путина в Гаагу. Это мечты.

Он не застрелится в бункере, не примет яд, а мирно и тихо доживет сколько получится, оставаясь у власти в своей стране. Уважаемым и любимым.

После смерти, возможно, очередь из желающих помочиться на его его могилу протянется от Владивостока до Кенигсберга, но это тоже не факт. Может, будут искренне оплакивать. И, скорее всего, так и будет.

4. Можете уповать на небесную кару, божественную справедливость и карму, если это вас утешит. Божий суд - дело такое... кто там знает, что нас ждет после смерти?

А у жизни свои законы. Зло почти всегда остается безнаказанным. Можно сколь угодно долго мечтать о том, чтобы мерзавец умер от рака прямой кишки в страшных муках, но реальности плевать на наши пожелания.

5. Когда мы выиграем войну за независимость, и если даже нам сейчас удастся при этом выиграть войну за оккупированные территории, Россия, с ее 140 миллионами верных путинцев и одобрямсов, останется рядом. Злая, ресурсная, ждущая возможности для реванша. Мечтающая о реванше. Новая война неизбежна. Как бы санкции ни ослабили РФ, ее сил будет достаточно, чтобы убивать нас снова и снова.

И она придет.

6. Любая война заканчивается мирным соглашением.

Любая, кроме той, в которой противник разгромлен в пыль и подписал капитуляцию. Только при капитуляции компромиссы не нужны.

Но в нашем конкретном случае, капитуляция противника нереальна, а компромиссы невозможны, так как ни настроения в обществе, ни настроения в армии, ни наше законодательство не позволят идти на какие-либо территориальные уступки.

Наша война - это война на истощение ресурсов, на измор, до победного конца. В нашем варианте мирное соглашение возможно подписать только с побежденным противником. Ни один другой вариант не пройдет. Для него нет пространства.

7. Я бы на нашем месте не стал уповать на российский бунт, бессмысленный и беспощадный. Я не верю в самопроизвольный распад России. Я, вообще, не верю в распад России.

Российский народ любит власть, предан власти и готов пресмыкаться перед властью в случае нехватки продуктов. Он готов унижаться за великую идею собирания земель, за русский язык и русский мир, который российская армия несет на кончиках своих окровавленных штыков и в карманах своих обгаженных штанов. Воображаемое величие ему милее реального благополучия, возможно потому, что о величии ему постоянно рассказывают, а благополучия у него никогда не было.

8. Полагаться на то, что враг споткнется и сам свернет себе шею, конечно можно. Многие великие победы случились благодаря удачному стечению обстоятельств.

Но удачное стечение обстоятельств нельзя закладывать в стратегию. Так процесс не работает. Удача - девушка капризная. Пятикратного везения может не хватить для победы, а вот единственная неудача может оказаться фатальной. Так бывает.

Стратегия, строящаяся на везении - путь к поражению.

Одно чудо для нашей страны уже случилось - мы выстояли в тот момент, когда все ждали нашего падения. Когда все были уверены в том, что мы рухнем.

Боюсь, что рассчитывать на еще одно чудо не приходится.

9. Горизонты планирования перестали существовать 24.02.22.

Нынешний девиз - живи сегодня. Придумал - сделал. Сделал сейчас, не откладывая в дальний ящик. Никто не знает, что будет завтра. Но если мы сегодня не будем делать все для того, чтобы это завтра было, то его точно не будет.

Санкции, конечно, бьют по России, но по нам бьют баллистические ракеты. Санкции убивают медленно, ракеты - быстро. Наша промышленность практически стоит. Наша инфраструктура серьезно повреждена. Наши порты блокированы, часть из них оккупирована врагом. Наша нефтепереработка прекратила существование. Если наши союзники прекратят донорство, мы умрем за несколько месяцев. Война - дорогое удовольствие. И при этом мы продолжаем громить друг друга в политических баталиях. Это ли не безумие?

Есть только один нехитрый рецепт:

Прекратить внутренние свары, забыть о политических проектах, все силы бросить на то, чтобы экономика не умерла, чтобы ВСУ могли выполнять свои функции, чтобы им было что и зачем защищать.

10. Никогда еще Украина не решала задачу такой сложности. Это как раз тот случай, когда второго шанса не будет. Или мы выйдем из войны победителями, или не выйдем вообще. Не знаю, сколько будет продолжаться это испытание, но точно не год и не два. Это игра в долгую за самый главный приз в нашей истории - Свободу и Независимость.

Враг будет разбит! Победа будет за нами!

Ян Валетов, публицист, Днепр