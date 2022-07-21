Украинцы решили, что будет на щите Матери-Родины в столице

85 процентов украинцев, которые участвовали в опросе о судьбе герба СССР на щите Матери-Родины в Киеве проголосовали за замену его на тризуб. Об этом сообщил в Телеграм-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Опрос проходил в приложении "Дия" и продолжался две недели. За это время проголосовали 780 тысяч человек.

"Да, мы могли все сделать без консультаций с общественностью. Сделать по своему усмотрению. Но я уверен, что диалог с обществом – крайне важен. Его нужно инициировать по таким вопросам, тем более, когда нам это ничего не стоит. Речь не идет сегодня о том, чтобы полностью демонтировать монумент, потому что это точно не ко времени из-за огромных средств, в которых нуждается этот процесс", - написал Ткаченко, добавив, что тоже проголосовал за замену герба СССР на тризуб.

Всего было три варианта:

1. Оставить все как есть;

2. Снять герб СССР;

3. Заменить на тризуб.

Ранее глава Института национальной памяти Антон Дробович предложил передать герб СССР уже как исторический артефакт в музей истории Украины.

"Что касается советского герба, то его после демонтажа необходимо передать в музей, а не уничтожать или переплавлять. Очень важно его сохранить, чтобы затем экспонировать в Музее пропаганды, если он будет создан, или просто хранить в запасниках Национального музея истории Украины во Второй мировой войне", - сказал Дробович.

InfoKava