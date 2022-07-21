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НБУ на 25 процентов повысил официальный курс доллара

11:38, 21 июл 2022
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Национальный банк Украины поднял официальный курс гривни к доллару США – на 25%. Сейчас он составляет 36,5686 грн за доллар.

"Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. США учитывая изменение фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепление доллара США к другим валютам", - говорится в сообщении НБУ.

Такой шаг, ожидают в НБУ, позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

Официальный курс гривны к доллару США и дальше является фиксированным, подчеркнули в НБУ. 

По оценкам Национального банка, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

"Коррекция официального курса гривны будет иметь лишь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен, обусловленное в последние месяцы прежде всего последствиями войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также динамикой цен на мировых товарных рынках. В то же время фиксация официального курса на новом более устойчивом уровне позволит НБУ сохранить контроль над ценовой динамикой в ​​Украине", - отметили в НБУ.

Условия установления курса продаж и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными. Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального. Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем, добавили в регуляторе.

Нацбанк с 21 мая отменил ограничение на курс продажи валюты для банков.
Источник:  УНН 


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