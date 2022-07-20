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Бизнес / Транспорт

Лоукост Ryanair полностью убрал упоминание городов Украины из системы бронирования

22:45, 20 июл 2022
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Крупнейший лоукостер Европы не продает билеты в Украину – городов Украины больше нет в системе.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair полностью убрал упоминание городов Украины из своей системы бронирования. В настоящее время авиакомпания никак официально не комментирует этот факт.

На сайте лоукостера до сих пор остается возможность выбрать украинский язык интерфейса, который пригодится украинцам, которые сейчас находятся в Европе.

Ранее Ryanair убирал пункты назначений из системы бронирования, когда не собирался летать туда в ближайшие месяцы. Такая ситуация означает, что убранные рейсы отменены, и пассажиры могут обращаться к авиаперевозчику за возвратом средств за невыполненные украинские рейсы.

В преддверии масштабного российского вторжения в Украину Ryanair полностью убрал с сайта упоминания Харькова и Херсона, но продолжил продавать билеты из Киева, Львова и Одессы.

Полное исчезновение Украины из системы бронирования лоукостера не является признаком того, что авиаперевозчик вообще отказался от дальнейшей работы на украинском рынке.

Напротив, до 24 февраля глава лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявлял о "большом потенциале украинского рынка, пока не началось советское вторжение". В ближайшие годы авиаперевозчик хотел открыть базы в Украине с 20 самолетами.

avianews.com


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