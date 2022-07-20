Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Не запрещайте себе жить

Во время войны почти каждого из нас посещает мысль о том, что нельзя радоваться, нельзя веселиться, нельзя отдыхать - в стране война.. Это неправильно. У каждого жизнь - единственная, она продолжается здесь и сейчас. В итоге получается. что мы отдаём свою жизнь в жертву войне. Этого делать не нужно. Нужно жить. Иногда даже - заставляя себя делать это...

Вита Яковлева размышляет об этом - она всё время находится в Харькове.

Это очень интересный вопрос на самом деле. И как показывает практика, очень актуальный. О нем спорят так горячо, что иногда даже страшно. Рассказываю по порядку.

Приятельница поделилась историей. Это не Харьков, они живут далеко от военных действий. Дочь оканчивает школу. Понятно, что никакого праздника никто не планировал. Но просто собрать детей, чтобы пообщались, надо. Они больше не будут видеться каждый день. Им есть что сказать друг другу, уходя из школы.

В чате класса обсуждали, как все лучше реализовать, сколько денег надо на угощение. Решили, что купят пиццу и сок. И тут одна родительница, которая в начале войны успела уехать в Германию с детьми и мужем, начинает стыдить тех, кто остался дома. Мол, лучше бы вы эти деньги на пиццу передали ВСУ.

Ей вежливо попытались объяснить, что военным помогают все, когда есть возможность. Но она сейчас там, где тихо и мирно. А в Украине людям трудно и физически, и морально. Потому скромный праздник для детей на таком фоне нужен. Он будет для них позитивным теплым моментом.

Дама не унимается, требует вернуть деньги, которые сдавала в фонд класса. А потом эти 500 грн. отправляет на помощь ВСУ и присылает скрин перевода в чат. Безусловно, легко быть патриотом, сидя в безопасности. Но еще веселее то, что в этой безопасности человек даже задуматься не хочет, есть ли у него право учить жизни тех, кто на войне. Ведь нет же, это очевидно. Никакого морального права нет.

Если ты все 130 с лишним дней войны остаешься в городе, который ежедневно обстреливают, имеешь ли ты право на положительные эмоции? Можешь ли сходить в кафе или отметить с друзьями какой-то праздник? Разрешено ли тебе поехать отдохнуть в отпуск, чтобы хоть немного пожить там, где у людей нормальная мирная жизнь? Мне искренне непонятно, как вообще возникает идея кому-то это запрещать.

Часто слышу от знакомых, что под фото в соцсетях с отдыха или вылазки на природу им пишут грубые комментарии. Как вам не стыдно это постить в такое время?! Народ, давайте все-таки определимся. Война забрала у нас счастливую жизнь. На фронте сегодня за нас с вами воюют и гибнут наши люди. Устраивать в такое время шумное веселье или праздничные песни-пляски - это стыдно для любого адекватного человека. Но тех, кто так делает, очень мало.

А вот поехать отдохнуть, посидеть где-то с друзьями, тихонько послушать хорошую музыку, посмотреть доброе кино - это нормально. Это те положительные эмоции, которые помогут пережить страшное время. Помогут выдержать самому и найти в себе силы поддержать других. Особенно нашу армию, сохраняя в тылу спокойствие, продолжая, по возможности, жить нормальной жизнью и работать на своем месте, перечисляя в бюджет налоги. Даже на войне экономику никто не отменял, деньги стране нужны и важны.

Поэтому, думаю, не стоит никому в нашей ситуации пытаться выглядеть самым патриотичным, самым правильным, самым высокоморальным. Мы люди, у нас есть чувства и эмоции. И чем больше будет позитива на фоне военных ужасов, но позитива, а не плясок на чужой беде, тем больше будет сил для борьбы.

Вам поможет отпуск? Поезжайте, если есть такая возможность, в том числе финансовая. Хотите посидеть в кафе? Без проблем, это дает работу предприятию в военное время. Иногда слушаете музыку? Если она никому не мешает, это ваше личное дело. Просто помните - шумная радость и громкие праздники будут потом. Пока для них не время. Но жизнь все равно продолжается, ее нам никто не запретит.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava