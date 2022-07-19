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Политика / Власть

Рада поддержала Зеленского и уволила главу СБУ Баканова

22:00, 19 июл 2022
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Иван Баканов уволен с должности главы СБУ. Однако отчет о его деятельности в раде заслушан не был, поэтому экс-руководитель Службы безопасности Украины обратился к украинцам на странице СБУ в соцсетях.

Верховная Рада Украины 19 июля уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. За соответствующее решение проголосовали 265 депутатов.

Как отметил депутат Ярослав Железняк, во время голосования Ивана Баканова в зале не было, а рассмотрение вопроса было достаточно формальным.

«Ответа на вопрос мы не получили, и независимо от того, кто будет избран, эти вопросы останутся без ответа», - процитировал он выступление Сергея Рахманина перед голосованием.

 Больше всего голосов "за" дала фракция "Слуга народа" - 203, также решение поддержали 11 депутатов "Батькивщины", двое из "Платформа за жизнь и мир", 12 из группы "За будущее", 17 депутатов из группы "Доверие, 11 из "Восстановление Украины" и девять внефракционных.

 Железняк отметил, что вопрос назначения нового главы СБУ на сегодняшнее заседание не выносили.

В то же время в своем обращении на официальных ресурсах СБУ Иван Баканов заявил, что результат его работы в службе – "самодостаточная величина, которая не зависит от каких-либо субъективных оценок, политических интриг и других предпосылок".

 “СБУ – не политическая структура, а ее глава – не политик. Мы занимались делами, а не пиаром. Строили максимально прозрачные отношения с обществом, которое немало знает о достижениях Службы за последние 3 года”, - отметил он.

Баканов добавил, что не все из запланированного ему удалось довести до конца и признал, что в работе были просчеты, "причины которых следует анализировать отдельно".

Накануне вечером, как и анонсировало ZN.UA, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, которого отстранил от должности указом от 17 июля. Первоочередной причиной Зеленский назвал засилье коллаборантов, в том числе в органах СБУ.

Так, 16 июля Государственное бюро расследований задержало по подозрению в государственной измене бывшего руководителя СБУ в АР Крым Олега Кулинича. По версии следствия, офицер изменил присяге еще в 2014 году, после оккупации полуострова Россией. Некоторые источники в СБУ считают, что Кулинич развалил работу Главка СБУ АРК. 

Иван Баканов занимал должность главы СБУ с 29 августа 2019 года. До этого, с 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года, Баканов был председателем политической партии "Слуга народа", а во время предвыборной кампании руководил штабом Владимира  Зеленского.

С 25 января 2013 года Баканов являлся руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 – руководителем ООО "Студия Квартал-95".

Кроме Баканова, глава государства уволил руководителей СБУ пяти областей.

Источник: ZN,UA


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