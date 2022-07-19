Есть ли куда прятать детей при очном обучении в школах

Несмотря на то, что сейчас только середина лета, все, кто имеет детей школьного возраста и студентов в семье, думают о новом учебном году. Ситуация в Украине такова. что опасность подстерегает кругом. Безопасно ли проводить, как это заявляют в министерстве образования, очное обучение? В каком состоянии находятся школы и высшие учебные заведения в условиях возможных русских обстрелов?

Только 19% учебных заведений Украины имеют надлежащие защитные сооружения для участников образовательного процесса и готовы к очной форме обучения. Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

По информации ведомства, более 26 тысяч заведений, образование в которых получает около 7,6 миллионов школьников и студентов, нуждаются в укрытиях. 2,9 тысячи заведений имеют собственные защитные сооружения. Еще часть использует для укрытия переоборудованные постройки другого назначения.

«По состоянию на 15 июля 2022 года только 11% учебных заведений (это около 2,9 тыс.) имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты, в которых могут разместиться только 12% участников образовательного процесса (около одного миллиона человек). Еще 10% учебных заведений (около 2,5 тыс.) с 9% участников образовательного процесса в них (около 720 тыс. человек) организовали укрытие в собственных сооружениях двойного назначения. Еще 2% заведений (около 471 заведений, в которых учится 110 тысяч школьников и студентов) организовали укрытие в сооружениях других субъектов хозяйствования», – говорится в сообщении ГСЧС.

Таким образом, к началу образовательного процесса в очной форме обучения на сегодняшний день готовы 19% учебных заведений, в которых будут получать образование почти 20% участников образовательного процесса.

В ведомстве отмечают, что глава ГСЧС Сергей Крук дал поручение принять исчерпывающие меры по ускорению обследования зданий и сооружений учебных заведений с целью обеспечения укрытия участников образовательного процесса на региональном уровне, а также совместно с местными органами власти обеспечить обустройство объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Но уже стало известно, что в учебных заведениях, которые не выполняют требования безопасности, учебный год "вживую" не начнется.

Об этом 19 июля во время брифинга заявила представитель МВД Украины Алена Матвеева. Она сообщила, что в рамках проекта МВД Украины «Безопасная образовательная среда в условиях войны» перед началом учебного года представители ГСЧС и полиции проверят наличие и готовность бомбоубежищ в учебных заведениях, а также вместе с педагогами проведут ряд профилактических мероприятий.

Решение о начале и форме обучения в учебных заведениях будет приниматься отдельно в каждом регионе или даже каждом учебном заведении. В связи с этим, на местах в постоянном режиме идет изучение ситуации и, в зависимости от уровня безопасности, будет приниматься решение о дистанционном или очном обучении. При этом накануне учебного года учебные заведения проверят на наличие бомбоубежищ.

В проекте МВД «Безопасная образовательная среда в условиях войны» предусмотрено, что службы МВД посетят все учебные заведения. Мы рассматриваем это как составляющую обучения наших детей с точки зрения знания ими базовых требований безопасности жизнедеятельности в условиях военного положения. Так что будут внесены необходимые изменения в содержание учебных программ для 6–11 классов. В частности, к предмету «Защита Украины» будет добавлен отдельный блок, касающийся противоминной деятельности.

Также в ходе реализации проект запланировано разработать «Азбуку по безопасности для школьника средней школы» и соответствующее мобильное приложение, чтобы каждый ребенок мог найти для себя ответы на вопросы – как себя вести в различных опасных ситуациях.

Ранее сообщалось, что украинцы призвали запретить очное обучение в школах до конца войны.

Источник: ГСЧС, ZN,UA