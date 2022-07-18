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Власть / Наука / Образование

Ученые и педагоги не подлежат мобилизации - Верховная Рада

16:19, 18 июл 2022
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В Украине признают правильным заботиться о науке и образовании даже во время войны. Именно поэтому принято решение не призывать на военную службу во время мобилизации учителей, сотрудников научных учреждений и преподавателей высших учебных заведений. Им будет предоставлена отсрочка - принято специальное постановление Верховной Рады.

Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам. Об этом в своем телеграмм-канале заявила глава партии “Слуга народа" Елена Шуляк.

"Верховная Рада приняла законопроект №735 об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам", - написала Шуляк.

По ее словам, по законопроекту право на отсрочку будут иметь педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, которые трудоустроены по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки и не имеют ученого звания и/или научной степени.

Кроме того, как сообщил нардеп Дмитрий Разумков, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7481, предусматривающий, что мобилизации не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, защищая Украину.

Верховная Рада Украины также расширила перечень лиц, которым предоставляется отсрочка от мобилизации. Парламентарии приняли соответствующий законопроект №7272.
Источник:  УНН 


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