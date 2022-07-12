Украинское зерно начали вывозить через устье Быстрое - зерновозы уже на рейде

Украина начинает возобновлять экспорт зерновых: 16 торговых судов уже прошли устьем Быстрое (на Дунае). Еще более 90 судов ждут рейда Сулинского канала.

По состоянию на 20:00 12 июля 2022 шестнадцать торговых судов, которые будут перевозить украинскую аграрную продукцию на внешние рынки, уже прошли по каналу устья Быстрое судового хода г. Дунай – Черное море и будут ожидать загрузки украинским зерном. Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти именно в украинские порты. Всего на рейде румынского канала Сулина находится 135 судов.

Проход устьем Быстрое в украинские дунайские порты («Измаил», «Рени» и «Усть-Дунайск»), стал возможным два дня назад благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный.

За последние 4 суток уже 16 судов прошли через устье Быстрое. Планируется сохранять этот темп. Возобновление судоходства этим каналом является важным шагом, который также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых.

К сожалению, его пропускная способность и организация работы на этом канале дают возможность принимать только 4 судна при необходимости по меньшей мере 8 судов в сутки.

Параллельно с этим, сообщает министерство инфраструктуры, ведутся переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по увеличению количества прохождений через Сулинский канал.

"При этих условиях и наличии пути через устье Быстрое мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано, и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс тонн", - заявил Юрий Васьков, заместитель министра инфраструктуры Украины.

По обращению министерства инфраструктуры Украины, Военно-Морские Силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами.

До открытия канала устья Быстрое суда, осуществлявшие грузоперевозки в украинских дунайских портах, вынуждены были использовать единственный транспортный путь – канал Сулина, расположенный на территории Румынии.

Его ограниченная пропускная способность позволяла дунайским портам принимать только 4 судна в сутки, чего недостаточно для нужд украинского экспорта.

Организация Объединенных Наций (ООН), которая играет важную роль в переговорах по деблокаде украинских морских портов, уже приветствовала решение об открытии движения устьем Быстрое и поддерживает наращивание грузоперевозок через Сулинский канал.

На сегодняшний день из-за блокады морских портов, на которые до полномасштабного вторжения приходилось ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины, вывоз продовольствия происходит исключительно через Дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах.

Их пропускной способности пока недостаточно для полноценной замены морских портов. В частности, в июне имеющимися логистическими маршрутами удалось экспортировать ориентировочно 2,5 млн. тонн продукции, в то время как месячная потребность в экспорте такой продукции составляет 8 млн. тонн.

Фото: ВМС ВСУ