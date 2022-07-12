Ответит ли кто-нибудь за бегство из Украины пророссийских деятелей?

Несмотря на войну, в украинских властях и структурах есть чиновники, которые позволяют бежать из страны открыто антигосударственным деятелям, которые нанесли немало вреда Украине. И за это никто не несет ответственности.

Пророссийский деятель Андрей Портнов, который был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, больше месяца назад уехал из Украины через Закарпатье.

Об этом, как указ0ывает Украинская правда, пишут журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода) со ссылкой на три независимых друг от друга источника

По данным источников, 3 июня 2022 года Портнов выехал в соседнюю Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области.

Журналисты обратились в Госпогранслужбу Украины с просьбой объяснить, на каких основаниях 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

Администрация Госпогранслужбы в ответе на запрос "Схем" сообщила, что не ответит, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого законом Украины "О защите персональных данных".

Также журналисты "Схем" обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Андрея Портнова, в частности, его связи с Российской Федерацией. Редакция обнародует ответ, как только она поступит.

С 27 августа по 5 октября 2018 года Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne. Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в своем исследовании в 2020 году установил, что Портнов активно пытался дискредитировать украинскую Революцию Достоинства и последующие проевропейские реформы в стране, а также продвигать антизападные программы, вовлекая в это интернет-ботов.

В марте 2022 года журналисты "Схем" установили, что семья Портнова владеет недвижимостью в Москве совместно с друзьями руководителя российского МИД Сергея Лаврова, а также показали тайную крепость Портнова под Киевом.

На запросы журналистов "Схем" Портнов не отвечает с 22 февраля 2022 года.

О возможных связях Андрея Портнова с верхушкой РФ сообщалось также в контексте взлома электронной почты Бориса Рапопорта, обнародованного центром "Миротворец". Рапопорт работал в Кремле в команде Владислава Суркова, когда тот курировал так называемый проект "Новороссия".

Часть писем кремлевский чиновник получал от отправителя под псевдонимом Рашидовича Казбека. В Миротворце считают, что это Андрей Портнов. От этого пользователя в Кремль, в частности, поступали резюме разных лиц, приближенных к Портнову – например, его юристов и адвокатов.

Само название электронной почты содержит букву "А" и семь цифр. Эти цифри, как установили в "Миротворце", полностью соответствуют номеру городского телефона, установленному в Киеве на Оболони в квартире, где был зарегистрирован Андрей Портнов, рассказал Дмитрий Золотухин, медиаэксперт и бывший замминистра информполитики.

Справка: Андрей Портнов находится под санкциями США с декабря 2021 года. Портнова внесли в список лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции.

Андрей Портнов до 2014 года в администрации президента при Викторе Януковиче отвечал за направление судоустройства.

В США он обвиняется в торговле влиянием на украинские суды.

Совет нацбезопасности и обороны Украины не ввел в отношении Портнова санкций. В сентябре 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял это так: "У нас столько угроз, кроме Портнова, таких как Портнов – очень и очень много. Но надо иметь доказательства, аргументы".

Источник: Украинская правда