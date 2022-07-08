Украина не примет хасидов в Умани

Хасиды не смогут в этом году побывать в Умани на ежегодном праздновании праздника Рош га-Шана - война в Украине не позволит гарантировать безопасность паломников.

Украина не сможет принять в этом году паломников для празднования Рош-а-Шана. Единственная причина этого – это развязанная Россией война, объясняет представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.

"Единственная причина – это война России против нашего государства. В условиях обстрелов российскими войсками гражданской инфраструктуры в украинских городах у нас нет возможности гарантировать безопасность иностранных туристов", - написал Николенко в Facebook.

По его словам, ситуация изменится после завершения войны, которую Украина приближает своей борьбой.

"Рассчитываем, что и другие наши партнеры, в частности Израиль, будут приближать ее завершение своей решительной поддержкой Украины", - подчеркнул дипломат.

Ранее сегодня посольство в Государстве Израиль сообщило, что Украина в этом году не допустит паломников в Умань на Рош га-Шана из-за продолжающихся в стране военных действий.

Праздник Рош га-Шана приобрел в Украине статус национального. Ежегодно на празднование еврейского нового года в Умань приезжает от 30 до 50 тысяч паломников из разных стран.

В прошлом году на празднование Рош га-Шана в город Умань прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов.

Источник: УНН