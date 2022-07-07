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Война / Колумнистика / Харьков

Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Белый костюм

22:41, 07 июл 2022
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Война... У самых маленьких украли детство. У молодых и сильных - будущее и перспективу. У стариков - спокойную старость. И у всех вместе Россия ворует жизни, уничтожая всё живое на незахваченной территории и превращая в гетто оккупированные города и сёла...

Журналист Вита Яковлева продолжает вести свой харьковский дневник, рассказывая о людях, которые находятся в прифронтовом городе.

У подруги в мае умерла бабушка. Для своих 85 держалась молодцом. Не без того чтобы давление скакало - у кого оно не скачет в таком возрасте? Оно и у молодых в прифронтовом Харькове частенько повышается. Но в целом бабуля держалась молодцом. А потом инфаркт.

Через неделю от проблем с сосудами умер ее зять. Он был помоложе, но тоже пожилой человек. И тоже стресс сыграл свою роль. Обоих забирали в больницу на скорой. Подруга рассказывала, что там сейчас очень много пожилых людей с инфарктами и инсультами. Вроде и не на войне погибают люди, но если бы не она, они бы еще жили. Потому что воздушная тревога по несколько раз в день, сидение в ванне - это самое безопасное место в квартире на 6 этаже, и ночные звуки прилетов никому здоровье не улучшают.

Старики - это сейчас одна из самых незащищенных категорий украинцев. С одной стороны, они "самые богатые" - пенсии получают регулярно. В отличие от многих молодых, кто остался без работы, а значит, и без зарплаты. С другой - на сколько хватает этих несколько тысяч при нынешнем росте цен? А заработать они уже не могут - годы...

Знакомые волонтеры много историй рассказывают о стариках на войне. Часто такие, что не заплакать не получатся. Один одинокий дедушка повесил на дверь своей квартиры календарь. И отмечает каждый новый день, чтобы соседи знали: он прожил еще один день, который приближает нас к победе.

Волонтеры познакомились с этой парой случайно. Спросили, что им нужно из еды. Ничего, говорят, все у нас есть. Все - это, как потом выяснилось, пачка крупы, 2 картофелины, морковка и лук. А когда им привезли продукты, они все просили волонтеров забрать половину большой капусты. Они столько не съедят, а помощь, в том числе капустой, нужна многим старикам.

Этот дедушка остался один на Салтовке. Жена тоже уехала. И забрала с собой все его документы и банковскую карту, на которую приходит пенсия. Когда ей дозвонились, обиделась, что с ней грубо разговаривали... Дедушка сначала отказывался уезжать из дома, но уговорили. Сейчас он в больнице, дальше помогут куда-то устроить - он после инсульта плохо ходит.

Я и сама могу рассказать еще много таких историй. Но расскажу еще только одну, которая меня сильно впечатлила. В вагон метро входит очень пожилой дедушка в белоснежном костюме и модельных туфлях. Передвигается тяжело - возраст. Потому медленно садится и пытается отдышаться.

Весь вагон внимательно смотрит на него. Все-таки очень нарядная одежда для метро в прифронтовом городе. Дедушка отдышался, правильно понял наши взгляды и торжественно произнес: "Я теперь всегда так хожу. Если вдруг что-то случится, хочу выглядеть пристойно".

Нет, дедулечка, с вами не должно ничего случиться. Нам еще победу надо дождаться и как следует ее отпраздновать. Как раз ваш белый костюм будет очень кстати по такому поводу.

Вита Яковлева, Харьков для {nfoKava


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