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Зеленский VS Залужный: никаких конфликтов - Подоляк

22:00, 06 июл 2022
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Вопреки опасениям общества и надеждам врагов Украины между Верховным главнокомандующим и командующим ВСУ нет ни противоречий, ни противостояния. Есть обычная  работа, которая включает в себя много технических вопросов и требует обсуждения и взаимодействия, утверждают в ОП.

Нет никакого конфликта между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона.

"Нет никакой конспирологии, нет никакого конфликта, тем более конфликта между Верховым главнокомандующим и просто Главнокомандующим. Это единственная вертикаль в военное время. Все вопросы ежедневно, много раз решаются именно в прямой коммуникации между вертикалью Верховного главнокомандующего и Главнокомандующего, поэтому, пожалуйста, не спекулируйте на этом. Это только прибавляет возможности вести информационные компании нашим оппонентам, нашим врагам", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что нет никакого внутреннего раздора и нет никаких конфликтов.

"И быть не может", – добавил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоразумений с Генштабом ВСУ по поводу разрешений на выезд военнообязанных нет.

Как известно, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 5 июля сообщили, что военнообязанные не могут покидать место жительства без разрешения военкомата.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал, что военное командование в ближайшие дни не будет препятствовать передвижению по регионам военнообязанных, поскольку таких указаний не было.

Впоследствии в Генштабе уточнили, что на передвижение в пределах области — разрешения не нужно, как и на передвижение в пределах города Киева и Киевской области. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.

После этого в традиционном вечернем обращении Зеленский отметил, что в обществе появилось много споров по решению Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. И что видит разные оценки такого решения, что есть непонимание и даже возмущение в обществе.

В результате Генеральный штаб ВСУ принял решение об отмене действия порядка предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства.

Источник: УНН


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