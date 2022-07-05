Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Наша теория относительности

Всё время находясь в Харькове, журналист Вита Яковлева продолжает делать зарисовки реальной харьковской жизни - той, которая окружает живущих там людей, а не той, которую создают в нашем представлении публикации в информационных сообщениях СМИ. Иногда оказывается, что реальность не совпадает с представлением...

Все в жизни относительно. Каждый из нас когда-то произносил эту избитую банальность. Но иногда ее смысл проявляется прямо очень наглядно. И тогда ты понимаешь, что значение слов и их смысл - это не просто так, это важно.

Самый простой пример - доброе утро и спокойной ночи. Теперь эти пожелания не раздражают. Наоборот ты благодарен за то, что тебе желают утра без каких-то плохих новостей и тихой ночи без прилетов с обстрелами. Но про относительность война дала еще более четкий урок. Что называется, прямо в лоб.

Увидела на сайте по поиску работы объявление. Ищут копирайтера на полный день в офис в Харькове. Хорошо? Замечательно, значит, бизнес восстанавливается. Хоть и обстрелы с прилетами, а кушать хочется всем. Потому офисы потихоньку открываются.

Но есть одно большое НО. Офис на Салтовке. Не на Северной, где и жителей осталось немного, не то что бизнеса. Но рядом с ней, то есть в совсем небезопасном районе.

Сделала у себя в соцсетях сторис с этой информацией. Мол, в Харькове точно все прекрасно, раз приглашают в офис на Салтовку. Народ поддержал мое недоумение. Рановато, небезопасно, рисковые люди эти работодатели. 99 процентов тех, кто отреагировал, посчитали эту работу не вариантом. Даже при условии, что работы у копирайтеров сейчас очень мало. Или вообще нет.

А поздно вечером мне написала тот самый один процент, который относится ко "все относительно". Попросила координаты работодателя - для нее это очень хороший вариант. Потому что она живет на Салтовке, недалеко от этого офиса. И ей все равно, дома сидеть, когда громко, или на работе. Вернее, на работе намного лучше, там же еще деньги платят. Такая вот суровая харьковская реальность в военное время.

...Я искренне пожелала ей удачи с трудоустройством. Все ведь действительно относительно.

Вита Яковлева, Харьков, для InfoKava