"Поддержать"
Тренды:
Новости
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Белый костюм
Зеленский VS Залужный: никаких конфликтов - Подоляк
Украинка получила самую престижную математическую премию мира
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Наша теория относительности
Помощник депутата Верховной Рады уличен в государственной измене
Ян Валетов: Что пытается и на самом деле получит Россия в войне с Украиной
Британский миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением "Антонова"
Россияне похитили руководителя херсонского управления Госархстройконтроля
Украина получила от США 1,3 млрд долларов на бюджетные расходы
СБУ задержала корректировщика ракетных атак россиян по Яворовскому полигону
НАТО укрепляет передовые позиции впервые со времен холодной войны
Повестки и военный учет для мужчин – ответы на главные вопросы
Метинвест частично останавливает работу своих украинских комбинатов
Домой из плена вернулись 95 защитников "Азовстали", - военная разведка
Оккупанты "анонсируют" химическую атаку по Одесской области
Все новости
Война / Политика

Помощник депутата Верховной Рады уличен в государственной измене

10:43, 05 июл 2022
143
Версия для печати

СБУ уличила в государственной измене помощника депутата Верховной Рады, которого завербовала ФСБ. В качестве русского агента он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

По источникам Цензор.НЕТ, речь идет о помощнике нардепа "Слуги народа" Юрии Здебском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю – Дмитрию Зубареву.

 "Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины. За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.

Также сообщается, что следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд. Источник: https://censor.net/ru/v3352163


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще