Помощник депутата Верховной Рады уличен в государственной измене

СБУ уличила в государственной измене помощника депутата Верховной Рады, которого завербовала ФСБ. В качестве русского агента он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

По источникам Цензор.НЕТ, речь идет о помощнике нардепа "Слуги народа" Юрии Здебском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю – Дмитрию Зубареву.

"Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины. За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.

Также сообщается, что следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд. Источник: https://censor.net/ru/v3352163