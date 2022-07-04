Ян Валетов: Что пытается и на самом деле получит Россия в войне с Украиной

Известный писатель-фантаст, не менее известный в прошлом капитан любимой всеми команды КВН ДНУ Днепра Ян Валетов, как и многие другие граждане Украины пытается ответить себе на вопрос: чего пытается добиться Россия преследует в войне с Украиной? В умении анализировать Валетову не откажешь, но трудно найти логику там, где её попросту нет.

В своем Телеграмм-канале он опубликовал размышления на эту тему.

Все пытаюсь ответить на вопрос: какие цели Россия преследует в этой войне?

Это необходимо для понимания того, когда и чем эта война может закончится. Потому что конец войны - это достижение одной или обеими сторонами неких реперных точек: промежуточных или конечных целей. И не иначе.

Если таких целей достигает одна из сторон, то, скорее всего, вторая сторона потерпела поражение и подписала капитуляцию.

Если же определенные цели достигнуты обеими сторонами одновременно, и при этом заключено перемирие, то, поверьте историческому опыту, это не перемирие, а просто перерыв в военных действиях, и война обязательно вспыхнет с новой силой.

Поражение не обязательно бывает военным. Очень часто настоящий проигрыш случается на дипломатическом или экономическом фронте, а военные неприятности при этом минимальны. За то последствия могут превзойти все ожидания!

В принципе, войну можно проиграть даже нанеся противнику сокрушительное военное поражение.

Победа бывает и Пирровой, если вы еще помните о чем идет речь.

Чего Россия хочет достичь в этой войне?

Основная стратегическая цель - захват Украины, смена руководства, присоединение Украинских территорий, легитимизация аннексии - явно недостижима. То есть, война с этими целями проиграна в первые же недели вторжения - окончательно и бесповоротно. Нахрапом не получилось, а удавить нас медленно, но верно, силенок не хватает.

Тактические ложные цели (их Россия выдавала за стратегические), такие как денацификация, демилитаризация, противодействие расширения НАТО на восток, отодвигание альянса на границы 1997 года - тоже неосуществимы. Они исчезли из риторики руководства РФ, оставив после себя только терминологию: неофашистский режим, неонацистский переворот, нацисты, националистические батальоны и т.д., исключительно для того, чтобы не волновать российского избирателя сменой картинки. Внутренний продукт, на смех всем остальным странам.

Третий вариант победоносных целей - откровенная аннексия чужих территорий под предлогом защиты русских людей. Судя по тому, как идут дела на Юге, с этим тоже не задается. Не смогли. Партизанское сопротивление на местах и невозможность легитимизировать оккупацию на основании лже-референдума, а также растущее военное давление Украины на захваченные территории юга, говорит о том, что второго Крыма не случится. Скорее всего, и здесь РФ получит по наглой бункерной морде бурятскими горелыми портянками.

Украина вернет себе доступ к морям и портам, освободит свои города и граждан. Силы для этого есть, оружие тоже, желание - хоть отбавляй! Тут надо думать о том, как спасать от Украины украденный Крым, а не организовывать референдумы под дулами автоматов.

Можно ли считать оккупацию еще одной части Донецкой и Луганской области российской военной победой?

Несомненно, РФ постарается представить эти сомнительные завоевания именно так.

Стертые с лица города, десятки тысяч погибших мирных граждан, уничтоженная промышленность, транспортная инфраструктура. Десятки тысяч погибших российских солдат, тысячи единиц сожженной техники, экологическая катастрофа - это победа?

Снова задаю начальный вопрос: чего хочет добиться Россия в этой войне? Какова ее конечная РЕАЛЬНАЯ цель, если заявленные цели уже не достигнуты и явно недосягаемы в будущем?

Война, лишенная цели, бессмысленна. Она не может быть закончена, так как не существует критериев, по которым можно определить, что сторона получила, чего хотела.

А Россия в результате получает то, что заслужила своими желаниями и действиями: международную изоляцию, беспрецедентные санкции, экономическую войну с цивилизованным миром, расширение и усиление НАТО у своих границ, враждебное, натренированное, хорошо вооруженное и памятливое многомиллионное государство в соседях, осмеянную репутацию, потрепанную деморализованную армию, десятки тысяч единиц разбитой техники, многомиллиардные убытки, конфискацию накопленных валютных резервов... и общую неприязнь, чтобы не сказать ненависть - ситуацию, когда одного российского паспорта достаточно, чтобы быть депортированным.

Ян Валетов, писатель, журналист, Днепр