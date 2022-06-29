Британский миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением "Антонова"

Британский миллиардер и владелец космической компании Virgin Galactic Ричард Бренсон посетил Гостомель в Киевской области. Об этом сообщил руководитель поселковой администрации Гостомеля Тарас Думенко.

В Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом предприятия «Антонов» и возможностями его обновления. Представители «Укроборонпрома» и «Антонова» рассказали о перспективах и существующих проектах реконструкции.

«Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП Антонов рассказали гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта», – подытожил Думенко.

Ричард Брэнсон – британский бизнесмен и основатель корпорации Virgin Group (в ее состав входит одна из самых известных космических компаний Virgin Galactic, разрабатывающая самолет для космического туризма VSS Unity класса SpaceShipTwo). Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины. В частности, в конце января он заявил, что лидеры бизнеса должны объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне обострения российской агрессии.

По данным журнала Forbes, состояние Брэнсона оценивается в более чем 5 млрд долларов. Во время Евромайдана в 2014 году Ричард Бренсон призвал украинские власти отменить диктаторские законы 16 января, а также выразил возмущение по поводу того, что в Украине гибнут участники протестных акций.