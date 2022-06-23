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Скандал / Европа / Общество

В ЕС задержали злоумышленников, продававших украинских беженцев в рабство

22:38, 23 июн 2022
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Жертв привлекали предложениями «фотосессий» и обещаниями «светлого будущего»

В мае правоохранительные органы 14 стран ЕС совместно с Европолом разоблачили сеть злоумышленников, находивших в соцсетях украинских беженцев и обманом пытавшихся продать их в трудовое или сексуальное рабство. Об этом сообщили в пресс-службе Европола.

Как рассказали в ведомстве, правоохранители мониторили в сети ресурсы помощи выезда из Украины, в поиске жилья и работы. Из 125 платформ, вошедших в мониторинг, было обнаружено девять ресурсов, причастных к торговле людьми. В результате начаты 15 расследований с участием 93 правоохранителей из стран ЕС.

Интернет-расследование было сосредоточено на мониторинге постов, где предлагается помощь беженцам с транспортом, проживанием и работой. Правоохранители проводили мониторинг сайтов знакомств и вербовки, а также платформы, предлагающие сексуальные услуги.

Следователи выявили подозрительную рекламу, нацеленную на украинских беженцев, просмотрели подсказки граждан, рассмотрели показатели потенциальной торговли людьми с целью сексуальной и трудовой эксплуатации.

В настоящее время начато 15 новых расследований, в которых участвовали 93 офицера стран ЕС.

В Европоле отмечают, что онлайн-платформы ужесточили меры по борьбе со злоупотреблениями, направленными против украинских беженцев, однако на них все еще распространяется значительное количество сообщений от злоумышленников, направленных, прежде всего, против украинских женщин.

Следователи обнаружили попытки заманить жертв предложениями «фотосессий», обещаниями «светлого будущего», что приводило к сексуальному рабству, или вариантам поселения за границей.


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