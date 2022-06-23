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Политика / Война / Армия

Украина получит новейшую ПВО из Германии, которой нет на вооружении даже у Бундесвера

22:25, 23 июн 2022
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Германия передаст Украине новейшую ПВО IRIS-T SLS, которой еще нет на вооружении Бундесвера. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил посол Германии в Украине Андрей Мельник в интервью «Укринформу».

Дипломат рассказал, что система может поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км, а радиолокационная станция обнаруживает цели в радиусе 250 км.

Мельник отметил, что за счет правительства Германии удалось добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро с производителем Diehl Defence.

Он сообщил, что надеется на поддержку со стороны Берлина в закупке 10 систем ПВО IRIS-T, считающихся одними из самых крутых в мире, и добавил, что дипломатам удалось добиться заключения контракта на закупку первой системы ПВО.

Напомним, 21 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинская армия уже получила на вооружение немецкие артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

IRIS-T SLM – система противовоздушной обороны среднего действия. Она создана на основе IRIS-T SL – варианта наземного запуска ракет, которые использовались как дополнение к американским ракетам PAC-3. С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

При этом, по данным ряда немецких СМИ, ввести их в эксплуатацию в Украине можно будет не раньше ноября 2022 года.


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