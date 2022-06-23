Украина получила статус кандидата в членство в ЕС. Что это значит?

Украина прошла последний этап и получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. Вместе с Украиной этот статус также предоставили и Молдова. За данное решение проголосовали все 27 членов Европейского союза на заседании Европейского совета в четверг, 23 июня, в Брюсселе.

Что предшествовало?

27 февраля 2014 года, после Революции Достоинства, Европарламент принял резолюцию, в которой впервые говорилось, что Украина имеет право стать полноправным членом Евросоюза. Впоследствии Украина и ЕС подписали политическую и экономическую части соглашения об ассоциации, а с июня 2017 между Украиной и ЕС начал действовать безвизовый режим.

После полномасштабного российского вторжения в Украину ряд стран-членов ЕС призвали разрешить Украине вступить в Евросоюз по специальной упрощенной процедуре, которую в условиях российской агрессии предложил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. 28 февраля Украина официально подала заявку на вступление в Евросоюз.

1 марта Евросоюз зарегистрировал украинскую заявку на членство, а вечером того же дня Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а 23 июня приняла соответствующую резолюцию. Этот документ рекомендательный, а окончательное решение должен был принять Европейский совет.

7 требований к Украине

Как сообщает Европейская правда, вместе с утверждением статуса кандидата в ЕС Еврокомиссия выдвинула Украине семь требований, касающихся проведения реформ, чтобы в будущем Украина из страны-кандидата могла стать членом Евросоюза.

реформа Конституционного суда, предусматривающая внедрение процедуры отбора судей на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

к рекомендациям Венецианской комиссии;

судебная реформа, предусматривающая проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

судебная реформа, предусматривающая проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины; усиление борьбы с коррупцией – избрать на конкурсе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, избрать нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины;

борьба с отмыванием денег, предусматривающая соответствие стандартам Группы по финансовым мерам (FATF) и принять план реформирования всего правоохранительного сектора;

введение антиолигархического закона, предусматривающего ограничение их влияния на экономическую, политическую и общественную жизнь;

реформировать законодательство о СМИ, которое должно отвечать соответствующей Директиве ЕС;

реформа законодательства о нацменьшинствах, предусматривающая принятие рамочного закона о национальных меньшинствах.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время брифинга 22 июня заявила, что Украина планирует выполнить эти рекомендации Европейской комиссии до конца года.

Что это дает для Украины

Предоставление статуса кандидата на членство в ЕС обязательно по процедуре вступления в союз, но не означает, что это произойдет очень быстро. Этот статус поможет Украине ускорить реформы, приблизившись к законодательству ЕС, и юридически закрепить проевропейское направление развития.

Статус кандидата в члены Евросоюза откроет для нас беспрецедентные в нашей истории возможности для восстановления и модернизации Украины. Соответствующие переговоры о поддержке нашей программы восстановления страны ведем и со странами на двустороннем уровне, и с международными финансовыми институтами. Конечно, будем по максимуму привлекать глобальный бизнес. Но мы заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы рабочие места и добавленная стоимость создавались в Украине. Поэтому локализация будет и дальше важным для нас процессом», – сказал в своем видеообращении 18 июня президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль назвал шесть преимуществ, которые Украина получит от статуса кандидата в члены ЕС, среди которых, членство в программах ЕС, привлекательность для иностранных инвесторов, доступность финансовой помощи от международных доноров.

Что дальше?

Евросоюз заявил, что будет сопровождать и консультировать Украину на протяжении всех семи требований. В то же время Еврокомиссия предлагает отменить статус кандидата, если Украина не будет проводить эти реформы.

После выполнения условий ЕС начнет процесс переговоров с Украиной, которые будут касаться 35 направлений, включая приспособление законодательства Украины к нормам Евросоюза.

От статуса кандидата и непосредственно к членству может пройти от нескольких до нескольких десятков лет. Статус кандидатов сейчас имеют Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. К примеру, Хорватия вошла в ЕС через 10 лет, Словакия – через пять.