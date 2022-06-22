Верховная Рада вернула налогообложение «евроблях»

В Украине возвратили уплату пошлины и НДС на импортные товары, в частности, с 1 июля отменяется нулевое растаможивание автомобилей на еврономерах. Соответствующий законопроект сразу в двух чтениях поддержала Верховная Рада на заседании во вторник, 21 июня.

Закон №7418 восстанавливает налогообложение, которое отменили в марте, чтобы ускорить пересечение границы автомобилями на иностранной регистрации, ввозимых для нужд ВСУ.

Как можно растаможить автомобиль с 1 июля и какие изменения ждут желающих ввезти автомобиль на еврономерах?

Почему вернули пошлины на ввоз авто

В начале войны Верховная Рада отменила пошлины и НДС на ввоз автомобилей на иностранную регистрацию, чтобы ускорить пересечение границы волонтерам, что ввозить машины для нужд ВСУ. Это привело к немалому ажиотажу среди желающих ввезти «евробляху», сэкономив на растаможенных и немалых очередях на границах.

В мае правительство решило разделить потоки автомобилей с гуманитарной помощью и автомобилей, которые украинцы ввозят для нужд армии и собственных нужд, и определило только три пункта пропуска, через которые можно ввезти приобретенный за границей автомобиль: «Устилуг» в Волынской области, «Грушев» во Львовской области и «Малый Березный» в Закарпатской области. Кроме этого, «евробляхи» позволили ввозить через морские порты.

По данным таможни, с начала войны и до конца мая в Украину ввезли 119 тысяч автомобилей, растаможенных без налогообложения. При этом льготами пользовались и те, кто ввозил премиум автомобили стоимостью более миллиона гривен. От упразднения налогообложения на ввоз автомобилей бюджет недополучил 13 млрд грн.

Авторы законопроекта считают, что возврат налогообложения на ввоз авто на еврономерах позволит увеличить поступления в госбюджет минимум на 3,5 млрд грн ежемесячно.

Что меняется с 1 июля

В самом процессе растаможки ничего не меняется, а с июля возобновляется налогообложение, которое было отменено в марте, для ввозимых в Украину автомобилей. Для расчета платежей учитывается цена машины и её характеристики.

Речь идет об акцизном налоге, пошлине и НДС. Акцизный налог рассчитывают по формуле:

(Ставка)* (Объем двигателя в см3 / 1000)* (Количество полных лет авто)

Ставка зависит от типа двигателя. Если автомобилю больше 15 лет, то применяется коэффициент 15. Пошлина на авто составляет 10% от ее стоимости. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога. Для расчета НДС можно воспользоваться онлайн-калькулятором Государственной таможенной службы, который работает с перебоями. Подробную инструкцию по растаможке автомобиля можно просмотреть на сайте Государственной таможенной службы.

В то же время, закон отменяет пенсионные сборы на ввоз электромобилей. Размер сбора составляет 3-5% от таможенной стоимости электрокара и зависит от его цены.

Какие еще изменения ждут «евробляхи»

15 июня в Верховной Раде правительство зарегистрировало сразу три законопроекта, касающиеся растаможки авто на еврономерах. Проект закона №7466 предлагает изменить существующую систему налогообложения легковых автомобилей и внедрить новую формулу растаможивания. При расчете по новому формату не будет учитываться стоимость автомобиля, формула же будет рассчитываться с показателей возраста, типа, объема двигателя и эксклюзивности автомобиля.

Законопроект №7467 предлагает отменить пенсионный взнос во время регистрации автомобиля в Украине, а внесение изменений в Таможенный кодекс, предлагаемый проектом закона №7468, узаконивает электронные таможенные декларации и государственную регистрацию автомобиля через портал электронных услуг «Дия», а также позволяет добровольную сертификацию автомобилей.

Кроме этого, нардепы от «Слуги Народа» Сергей Кузьминых и Георгий Мазурашу зарегистрировали альтернативный законопроект №7448, которым предлагается фактически вернуть льготное растаможивание подержанных автомобилей, в частности, отменить НДС, забрать из формулы растаможивания начисление акцизного налога, оплату военного сбора.

Все эти законопроекты должны рассмотреть соответствующие правительственные комитеты, после чего их должна утвердить Верховная Рада.