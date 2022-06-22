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Мариуполь / Война / Россия

Российские захватчики выводят войска и технику из Мариуполя: советник мэра города назвал причину

20:07, 22 июн 2022
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Российские военные начали вывозить технику из временно оккупированного Мариуполя. Колонны двигаются в направлении Бердянск-Роды.

По словам советника мэра Петра Андрющенко, оккупанты демонтировали стационарные блок-посты в городе и оставили только контрольные пункты.

"Изменение тактики связано с выводом большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса. В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи", - пишет Андрющенко.

Как отметил советник городского головы Мариуполя, настроение среди оккупантов далеко от того, что описывает пропаганда. Российские военные не желают продолжать воевать, а разговоры о сдаче в плен – увеличиваются.

Украинские военные почти полностью уничтожили российские элитные войска, которые готовили для противостояния с НАТО.

Об этом стало известно по перехвату разговоров от СБУ. В частности, подразделения западного военного округа РФ были наголову разбиты ВСУ, уцелели только те, кто отказался наступать на Украину.

Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нет. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все", - рассказывает жене оккупант, чье подразделение находится в Харьковской области.

В СБУ отмечают, что в западный военный округ РФ входят, в том числе Москва, Санкт-Петербург и военная "элита", которую готовили к противодействию силам НАТО.

Но многие офицеры погибли, водителей не хватает, а силы пехоты используются как "живое мясо".


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