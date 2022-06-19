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Политика / Европа / Война

Глава британской армии поручил солдатам готовиться к войне в Европе

19:04, 19 июн 2022
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«Мы – поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе»

Глава британской армии Патрик Сандерс сказал своим войскам, что они должны

"подготовиться воевать в Европе еще раз", чтобы победить силы Владимира Путина.

Генерал Патрик Сандерс, в понедельник заменивший в должности главу Генштаба Великобритании Марка Карлетона Смита, предупредил солдат о вызовах, с которыми они сталкиваются на фоне войны в Украине.

«Сейчас есть острая необходимость создать армию, способную воевать вместе с нашими союзниками и победить Россию в битве», – сказал генерал, которого в воскресенье, 19 июня, цитирует Sky News.

«Мы – поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе», – добавил он.

Глава Генштаба Великобритании назвал себя первым начальником генерального штаба с 1941 года, который взял на себя командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентального государства».

«Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Соединенное Королевство, будучи готовыми воевать и выигрывать войны на суше», – подчеркнул глава британской армии Патрик Сандерс.

Его комментарий прозвучал после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, предупредившего британцев, что им нужно «приготовиться к долгой войне», поскольку Путин прибегает к кампании истощения.


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