Россияне в Харьковской области убили комбата «Карпатской Сечи» Олега Куцина

На восточном фронте погиб командир батальона «Карпатская Сечь» 56-летний Олег Куцин (позывной «Кум»), сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков.

«На восточном фронте погиб один из самых мощных командиров – Олег Куцин. Основатель и многолетний руководитель “Легиона Свободы”, командир батальона “Карпатская Сечь” (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ), его знали как настоящего воина, уважали как командующего и хорошего человека с несгибаемым характером», – написал Мартинков в Facebook 19 июня.





Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок сообщил, что «Кум» погиб на Изюмском направлении (Харьковская область). А спикер ВО «Свобода» Кристина Равлюк в комментарии «Эспрессо» заявила, что это произошло в результате «прямого попадания во время совещания».

Кто такой Олег Куцин

Олег Куцин – украинский общественный, политический и военный деятель, руководитель Легиона Свободы, член политсовета ВО Свобода. Дважды избирался депутатом Тячевского городского совета Закарпатской области. Родом из Ивано-Франковска, однако жил и работал в Закарпатье. У него было три высших образования (Ивано-Франковский институт нефти и газа, «Львовская политехника», Национальная академия государственного управления при президенте Украины).

С началом военных действий на востоке Украины Куцин организовал волонтерскую группу, которая собирала и доставляла помощь украинским военным, служившим в районе Славянска Донецкой области. В начале лета 2014 года волонтеры решили вступить в ряды Национальной гвардии. По его инициативе предстала добровольческая штурмовая рота «Карпатская Сечь». Позже подразделение было расширено до границ батальона и переименовано в «Отдельную добровольческую чету «Карпатская Сечь» (ОДЧ «Карпатская Сечь»). Это 49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ.