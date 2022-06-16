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Политика / Война / Европа

Макрон: Франция готова предоставить Украине дополнительные САУ "Цезарь"

21:35, 16 июн 2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что Франция готова предоставить Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки (САУ) Цезарь.

Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии, премьер-министром Италии, президентом Румынии и президентом Украины в Киеве.

Отметив, что Франция будет усиливать военную поддержку Украины, в частности, системами САУ “Цезарь”, Макрон сказал: “Мы готовы в ближайшие недели принять решение о дополнительных системах “Цезарь”.

Макрон отметил, что сегодня с Президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили неотложные потребности Украины - гуманитарные, экономические, военные, и подчеркнул, что Франция уже оказывает большую поддержку и готова в дальнейшем отвечать на эти запросы.

Как уточняет французский телеканал BFMTV, речь идет о доставке шести дополнительных систем "Цезарь".

«Кроме уже доставленных 12 «Цезарей», я принял решение поставить шесть дополнительных «Цезарей», — цитирует телеканал слова Макрона, которые он сказал после встречи с Президентом Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Рузи Клаусом Иоганнисом в Киеве.

Макрон признался, для чего общается по телефону с Путиным

На данный момент эти переговоры не приносят какого-то конкретного результата, но возможно, момент для успеха этих переговоров может наступить в будущем.

Лидер французов Эммануэль Макрон уверен, что необходимо иметь работающий канал связи с Россией "на всякий случай".

Также во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве он отметил, что получал одобрение от украинского президента Владимира Зеленского на все контакты с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Нам нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", - сказал Макрон.

По словам французского президента, на данный момент эти переговоры не приносят какого-то конкретного результата, но возможно, момент для успеха этих переговоров может наступить в будущем.

"В конце концов эта дискуссия должна состояться", - отметил Макрон.

По его словам, Зеленский давал согласие на переговоры лидера Франции и России каждый раз еще с 2019 года.

"Украина должна выиграть войну, сохранив териториальную целосность и сувернитет, но потом все равно надо будет говорить с россиянами", - добавил Макрон.


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