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Шольц: необходимо, чтобы Россия отозвала свои войска и согласилась на мирные переговоры.

21:21, 16 июн 2022
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что РФ должна отозвать свои войска с территории Украины и согласиться на мирные переговоры.

"РФ должен понять, что она не имеет права добиваться того, чего она хочет: не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет к Украине. А Украине нужна значительная помощь – как финансовая, так и военная. И необходимо, чтобы РФ отозвала свои войска, и чтобы она согласилась на мирные переговоры", – заявил Шольц на пресс-конференции после встречи лидеров Украины, Франции, Германии, Италии и Румынии в четверг в Киеве.

Он отметил, что только Украина, ее президент, парламент и украинский народ могут решать, что для них важно.

"И мы можем договариваться о мире только в их понимании", – подчеркнул канцлер Германии.


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