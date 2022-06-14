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Война / Армия

Ракетный удар по Доброполью: в Донецкой ОВА сообщили подробности

16:37, 14 июн 2022
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Погибший гражданский, три уничтожены полностью и не менее 25 поврежденных домов - таковы последствия ночного ракетного удара по Доброполью.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Россияне в очередной раз нанесли прицельный удар по жилому району в Донецкой области. На этот раз использовали ракету X-22 класса «воздух-земля».

Ракета превратила в руины фактически целую улицу частного сектора.

Для россиян мирные украинцы – просто мишень. Они это доказывают каждый день, обстреливая районы, где нет и никогда не было военных.

Воздушные силы российской федерации ночью 14 июня нанесли ракетный удар по Доброполью Донецкой области. Предварительно враг применил ракету Х-22, погибшие.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Ракетный удар по Доброполью. Полицейские изъяли доказательства военного преступления РФ. Три дома мирных жителей полностью разрушены, еще не менее 12 повреждены. Есть погибшие. Полицейские задокументировали последствия удара, помогали спасателям разбирать завалы. На месте работали взрывотехники, обнаружившие обломки ракеты Х-22 «воздух-земля», – информируют полицейские.

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что мощная взрывная волна снесла крыши и заборы из домов, разбила стены и перекрытия, вышибала стекла из окон и дверей. Из-под завалов одного из более двух десятков разрушенных домов мирных жителей спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Сведения о других пострадавших уточняются.

«От горящего огня вражеской артиллерии многие жилые и хозяйственные постройки местных жителей превратились в сплошные пожарища. Повреждены гаражи, автомобили, линии электропередачи, а также здание государственного учреждения», – добавили в прокуратуре.

Напомним, войска России обстреляли восемь городов и сел в Донецкой области, в том числе Доброполье из ракеты Х-22. Также российские войска запускали ракеты по Львовской и Тернопольской областях, а также Хмельницкому региону. Предварительно все ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны.


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