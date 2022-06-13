В Северодонецке на Азоте остаются около 500 мирных жителей, там десятки детей

На сегодняшний день на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, в том числе десятки детей.

Об этом сообщает Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день нет угрозы окружения украинских войск в Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска часами обстреливают "Азот" из артиллерии, на этой неделе это привело к масштабному пожару, который длился несколько дней.

Сегодня они в очередной раз ударили по заводу и попали в транспортный цех. Россияне попали в полигон спасателей, расположенный за городом. Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий под Северодонецком.

"Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются интенсивные бои. Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра. Наверное, теперь эвакуироваться хотят все , однако пока такая возможность отсутствует. Отмечу, что в течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым житетем, объездили все хранилища и подвалы. Поэтому сейчас остается только держаться", - отмечает Гайдай.