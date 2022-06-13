Оккупанты готовятся аннексировать Мариуполь и Донецкую область до 1 сентября

О плане аннексии Мариуполя и Донецкой области рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Несколько важных вещей, указывающих на ускорение процесса аннексии Мариуполя и Донецкой области (но не только) Россией.

во-первых, все руководство де-факто перешло в руки россиян. В Донецке марионтека Пушилин окончательно выполняет только "представительные" функции говорящей головы. В Мариуполе к Иващенко назначен "консультант", как помогать. Но Иващенко теперь тоже исключительно говорящая голова. Мариупольский район. Сегодня утром большое совещание коллаборантов и россиян о распределении зон влияния курортной зоны, где коллаборанты тоже не получили ничего. Полный и тотальный прямой российский контроль установлен.

во-вторых. Вчера министр пропаганды молодежи образования России в форме заявления рассказал, как будет вестись образовательный процесс в школах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях… России. Никаких квазиреспублик и сателлитов. Никто уже не прячется.

в-третьих. Банковская система в Мариуполе строится под российский банк. Все карточки будут, но уже русские. Никаких игр в банк "ДНР".

в четвёртых. В Донецке эксперты по экспертам во всех направлениях адаптируют все под российское законодательство. Быстро и жестко. Вот поэтому и ротация на россиян.

Все это, и информация, которую мы получаем, говорит о плане юридической аннексии оккупированных территорий уже к 1 сентября", - докладывает Петр Андрющенко.