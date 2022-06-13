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Война / Армия / Россия

РФ испытывает новые образцы оружия в Украине

22:22, 13 июн 2022
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Во время боевых действий в Украине армия РФ использует запретное оружие, а также испытывает новые образцы вооружения

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Укринформ.

"Россияне используют широкий спектр запрещенного международными нормами оружия. Есть правила и обычаи войны, которые разрешаются международным правом. Поэтому, действительно, есть разрешенное оружие, а есть оружие, которое запрещено. И вот Россия использует весь спектр запрещенного оружия. Более того, у них часть вооружения есть на исследовании, они используют войну для испытания новых своих образцов", - сказала Маляр.

Она отметила, что РФ нарушает все нормы и обычаи войны.

Между тем, Минобороны обеспечивает армию бронежилетами, касками и одеждой на 65%.

Обеспечение ВСУ бронежилетами, формой, касками осуществляется преимущественно Министерством обороны, однако сохраняется доля помощи со стороны волонтеров и международных партнеров.

«Если на 24 февраля у нас соотношение было примерно 50 на 50, то к концу мая мы вышли на соотношение 65% этого рынка обеспечивает Министерство обороны. Имеется в виду амуниция, шлемы, каски. Меньшая часть – это то, что за счет международной помощи, за счет волонтеров, то есть там, где нам дают. 65% – это то, что мы закупаем. И сейчас идет тенденция к увеличению этого соотношения, закупаемого именно государством», - пояснила Маляр.

Она отметила, что Минобороны каждый четверг публично отчитывается перед обществом по поставкам армии. Так, за прошлую неделю ВСУ поставлено более 21 тыс. бронежилетов, 7 тыс. шлемов, 5 тыс. пар обуви и 10 тыс. комплектов летней формы.

Маляр также объяснила, что из-за войны нельзя накапливать на складах все эти вещи, чтобы враг их не уничтожил. Поэтому сейчас перестроена система на ритмическую поставку запасов всего необходимого непосредственно в армию.

Замминистра отметила, что потребность в бронежилетах для армии еще сохраняется и нужно время, чтобы удовлетворить этот спрос.

В то же время, по ее словам, Минобороны уже сейчас приступило к подготовке к зиме. «Мы и к зиме уже готовимся. У нас проходят поставки и зимней одежды, мы делаем это раньше времени, сейчас уже первые партии поступают в ВСУ», - сообщила Маляр.


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