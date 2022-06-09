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Политика / Скандал / Война

В МИД Британии отреагировали на "приговор" британским гражданам в "ДНР"

20:12, 09 июн 2022
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"Суд" фейковой республики "днр" "приговорил" трех иностранных бойцов, среди которых двое граждан Британии к смертной казни. В Британии назвали приговор нелегитимным.

Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Британии Элизабет Трасс.

"Я категорически осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, которых содержат российские муртады на востоке Украины. , – пишет Трасс.

Министерство иностранных дел Украины назвало никчемным «судебный процесс» над иностранными военнослужащими Вооруженных сил Украины на временно захваченных территориях.

Об этом сообщил представитель МИДа Олега Николенко.

Он отметил, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных сил Украины, являются военнослужащими ВСУ.

Следовательно, согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов, отметил спикер.

«Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать насилие, запугивать или негуманно вести себя», - заявил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что «судебный процесс» над военнослужащими ВСУ на временно захваченных украинских территориях ничтожен.

«Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников Украины», - подытожил дипломат.


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