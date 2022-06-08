Украина и РФ провели очередной обмен телами погибших военных, - Минреинтеграции

Россия и Украина совершили еще один обмен телами погибших солдат. В этот же раз на территорию нашей страны вернули тела 50 павших героев.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"На линии фронта в Запорожской области произошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50"", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что среди 50 павших героев - 37 защитников "Азовстали".

Процесс возвращения тел погибших бойцов продолжается.

Ранее, 4 июня, на линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «160 на 160».

«В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле «160 на 160», – говорится в сообщении.

Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Главным управлением разведки, Министерством обороны, Службой безопасности Украины, Генеральным штабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.