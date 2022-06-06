Данилов рассказал, что нужно для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных территорий

Для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке ВСУ необходимо сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 человек.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью газете Financial Times

По его оценкам, Украина с помощью новых подразделений сможет вернуть все захваченные территории.

"В вопросе формирования бригад речь идет о сотнях ракетных и артиллерийских установок, самолетах и ​​танках, а также тысячах беспилотников", - сообщил журналистам собеседник во власти.

Данилов заявил, что военная помощь Украине смогла сломать планы на первом этапе войны. Он добавил, что американские РСЗО поставляются с ограниченным боезапасом и не могут стрелять на 300 км, как хочет Украина, чтобы разрушить цепи поставок России.