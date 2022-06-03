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Политика / Война

Китай готов помочь России, но боится санкций

14:05, 03 июн 2022
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С начала войны в Украине Россия просила помощи у Китая, который хотел бы помочь, но избежав западных санкций.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники

Издание отмечает, что Москва последним временем, по крайней мере, дважды давила на Пекин с просьбой предложить новые формы экономической поддержки.

Источники не указали особенностей запросов России, но один чиновник сказал, что речь шла о "торговых обязательствах", а также о финансовой и технологической поддержке, осуществление которых грозит Китаю санкциями США и других стран.

"Китай четко выразил свою позицию по ситуации в Украине и по поводу незаконных санкций против России, – сказал источник. – Мы понимаем затруднительное положение (Москвы – ред.), но не можем игнорировать и собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа".

По словам источников, президент Китая Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой помощи России, но без нарушения санкций.

"То, что Китай пытается сделать – это быть с Россией, публично сигнализировать о нейтралитете и не быть скомпрометированным в финансовом плане, – сказал американский чиновник. – Многие из этих целей противоречивы. Трудно выполнять их одновременно".

Россия на фоне военного провала в Украине пыталась выпросить у Китая военную и экономическую помощь. Однако и Россия, и Пекин отрицали наличие таких "спасательных" для Путина запросов.

Президент США Джо Байден 18 марта разговаривал по телефону с главой Китая Си Цзиньпином. Тогда китайский лидер заверил Байдена, что КНР не заинтересована в войне в Украине, которую развязал президент РФ Владимир Путин.

Во вторник, 22 марта, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что с момента этого разговора администрация Байдена не зафиксировала ни одного факта предоставления Китаем военной помощи России.

В начале апреля Китай заверил Европейский Союз, что приложит усилия ради мира в Украине, но заявил, что будет это делать на его собственных условиях, без более жесткого давления на Россию.

Соединенные Штаты предупредили Китай о серьезных последствиях, если тот предоставит России оружие или будет помогать обойти санкции.


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