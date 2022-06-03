Медведев: Отказ договариваться грозит Украине утратой суверенитета

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Украины договариваться с Россией ведет к уменьшению шансов на дипломатическое урегулирование конфликта и грозит Украине утратой суверенитета.

Медведев высказал свое мнение в интервью телеканалу Al Jazeera

"Чем это грозит? Понятно, чем. К сожалению, это связано и с жертвами, и с разрушениями, и в конечном счёте Украина может потерять и дополнительные территории в результате того, что происходит. В конечном счёте это грозит Украине, – отказ договариваться, – по сути одним – утратой национального суверенитета".

По словам зампреда Совбеза РФ, некоторое время назад Украина проявила желание "договариваться по ключевым моментам, причём на относительно, на наш взгляд, реалистической позиции".

Медведев пояснил, эта позиция заключалась в том, "чтобы признать реалии: и территориальные реалии (аннексию Крыма т оккупацию Донбасса – ред.), и реалии, связанные с участием в международных организациях, включая и военные блоки (отказаться от участия в НАТО и проводить нейтральную политику в этом направлении – ред.)"

Также по словам Медведева, Украина во время встреч двух делегаций и на белорусской земле, и в Стамбуле, и в онлайн режиме якобы сначала соглашалась "провести частичную демилитаризацию и провести целый ряд других важных вещей".

Но позже, по словам зампреда Совбеза РФ, якобы "под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя", Украина переговоры приостановила.

И сейчас Медведев считает, что "шансы на политическое урегулирование ситуации ухудшаются".

Россия напала на Украину 24 февраля, аргументируя это тем, что это Украина якобы готовилась напасть на РФ.

Президент России ведет очень агрессивную войну в Украине – оккупанты обстреливают мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру (включая школы и больницы), убивают мирных жителей и стирают целые села и города с лица земли.

Российские солдаты берут в плен и пытают гражданских лиц, мародерствуют и насилуют женщин и детей.

Оккупанты всячески блокируют эвакуацию людей, из захваченных населенных пунктов, обстреливая даже скорые, эвакуационные и волонтерские машины.

Массовые жестокие убийства мирных жителей, невыполнение договоренностей по зеленым коридорам для эвакуации, зверства россиян в Буче и Мариуполе привели к тому, что переговоры стали на паузу.

Президент Владимир Зеленский считает, что есть смысл говорить только с Владимиром Путиным, потому что в России другие люди ничего не решают.