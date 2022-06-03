"Налоги", угрозы и коллаборационизм: что происходит с бизнесом в оккупации

Уже три месяца оккупированные общины Луганской области страдают от произвола «новой власти». Особое давление испытывают предприниматели и фермеры, оставшиеся на временно оккупированных территориях и продолжающие там свою деятельность. На условиях анонимности представители бизнеса из Старобельщины поделились своим настоящим.

С момента прихода захватчиков в Старобельск и близлежащие деревни, оккупационные власти сразу начали «заниматься» предпринимателями. Свою незаконную деятельность выполнять в этом направлении им не так трудно, потому что у них есть «верные помощники».

Местная коллаборантка Елена Вирютина, ранее занимавшая должность начальницы отдела социально-экономического развития территорий Старобельского района Старобельской районной государственной администрации, и некоторые специалисты ее отдела, обладая необходимым объемом информации, способствуют захватническим действиям оккупантов.

Как сообщили автору статьи источника, изменница не только продолжила выполнять те функции, которые имела в РГА, но и начала заниматься вопросами перерегистрации предприятий на неподконтрольные территории с 2014 года. Команда, разработавшая экономический паспорт для обогащения украинских предпринимателей на Старобельщине, теперь грабит их и заставляет сотрудничать с захватчиками и ворами.

Предпринимателей неоднократно вызывали на собеседования с так называемыми рабочими министерства торговли луганской народной республики, где сообщали о том, что они должны как можно скорее перерегистрировать ФЛПы и компании во временно оккупированном Луганске.

И если сначала речь шла о перерегистрации до конца года, то в начале мая захватчики объявили, что документы на бизнес должны быть республиканскими уже с 1 июня.

Такое ускорение они объяснили очередной ложью.

«С целью стабилизации цен на товары и услуги Администрация Старобельского района луганской народной республики настоятельно рекомендует субъектам всех видов предпринимательской деятельности в кратчайшие сроки завершить регистрацию бизнеса в органах луганской народной республики», — такой текст появился на ресурсе оккупационных властей в Фейсбуке 19 мая.К слову, цены никто так и не стабилизировал.

Особенно ценны для оккупантов Старобельщины предприниматели, которые имеют собственные производства. Нельзя сказать (не менее 70 в пределах укрупненного Старобельского района), что в этом регионе их много, но они есть. Из них большая часть, к сожалению, осталась в оккупации, поэтому им приходится играть по правилам никем непризнанной "луганской народной республики".

"Ко мне звонили из "министерства торговли лнр" чуть ли не каждый день, чтобы я делал новые документы на предприятие. Оттягивал до последнего. Уехать возможности нет, потому что очень близкий человек в крайне тяжелом состоянии. Остается или работать, зарегистрировав предприятие в лнр, или они его просто заберут. Или как они говорят - "национализируют". Многие мои знакомые не только из Старобельска, но и со всего района, пошли на этот шаг. Некоторые из них уже знают, что на него открыли уголовное производство украинские спецслужбы", - рассказал владелец предприятия из Старобельска.





Не забывают прихвостные «лнр» и о мелких ФЛПах. Они обходят магазины и центральный рынок и заставляют перерегистрироваться. В противном случае – угрожают.

«Сказали, что с 1 июня приступят к проверке документов на предпринимательскую деятельность. Если они украинские, то штраф. Относительно суммы штрафа — не знаю, но сообщили, что в случае нарушения требования могут отобрать товар в "пользу республики"»,— сообщил ФЛП.





Для заманивания украинских предпринимателей в коллаборационную деятельность они объявили низкие «налоги». Так, например, налог для ФЛП по упрощенной системе налогообложения от «Луганской народной республики» составляет 2,5%. Кроме того, Единый социальный взнос будто бы меньше украинского почти в 2-2,5 раза – 13% от суммы ежемесячного дохода.

«Лично мы раньше платили примерно 1300 грн. единого и 1300 грн. в пенсионный. Они же дают 2000 рублей и 1500 рублей соответственно. Ну прямо очень странные и подозрительные цифры. Наверное, это сделали специально на тот период, когда по их требованию все должны перерегистрироваться», — поделилась предпринимательница, которая находится в Старобельске.





Значительная часть предпринимателей также не верит в «благие намерения» захватчиков и считает, что как только они заставят всех перерегистрироваться, оккупационные власти обязательно повысит так называемые налоги.

«Они спешат выгрести как можно больше денег из Луганщины. Для этого и гривну обесценили. Сейчас ее считают уже 1 к 1,65, а с 1 июня «курс» будет 1 к 1. Сами не верят в то, что задержатся здесь надолго», - добавила женщина.





Перед тем как поверить в очередную порцию лжи от захватчиков, следует помнить, что такие действия трактуются как коллаборационная деятельность. В результате – все понесут ответственность по законам Украины.

Как оказалось, в Старобельском районе есть те, кто не боится уголовной ответственности. Их действия нельзя назвать вынужденными или навязанными, потому что они помогают оккупантам в их захватнической «спецоперации».

Руководство едва ли не крупнейшего предприятия «Старобельский элеватор» (дочернее предприятие «Нибулона») позволило преступникам из «луганской народной республики» построить железнодорожную ветвь, соединившую элеватор с «республикой». Более того, Евгений Крутько, директор элеватора, сообщил "республиканским сми", что это очень хорошая новость для всех аграриев.

«Этот ремонт позволит увеличить объем перевалки продукции, даст рабочие места, будет бюджет для города. Теперь будет вывоз вагонами, увеличится оборот, если будет железная дорога», - сказал коллаборант Е.Крутько.





К этой песне присоединился и Виктор Молоток, руководитель успешного украинского агропредприятия «Калмичанка». С этой фирмой еще интереснее. Основателем и конечным бенефициарным владельцем является гражданин России Николай Шаповалов. Поэтому, пожалуй, и не удивительно, почему руководитель «Калмичанки» восхваляет «русский мир».

«Возможность транспортировки сельхозсырья железнодорожным транспортом значительно упростит работу аграриев. Тем более, здесь уже брокерская служба будет. Мы привезли сюда, через лабораторию погрузили (продукцию) в складские помещения, нашли человека или фирму, которая будет покупать нашу продукцию, и через железную дорогу отправляем. Это рабочие места, налоги – это все взаимосвязано», – так написало со слов директора «Калмичанки» российское СМИ.

К счастью, есть предприниматели, которые твердо решили не сотрудничать с оккупантами и прогибаться под них. Но за это они заплатили высокую цену — покинули родительский дом.

С начала войны, как и все, несколько дней их дистрибьюторская компания по реализации продуктов питания не работала. Поскольку у них было большое количество скоропортящихся продуктов, пришлось возобновлять деятельность.

Никогда не забуду, как ко мне пришли российские военные. Первым, что они сделали, это сорвали флаг и бросили его на землю. Мол, будет чем печку топить. Потом пошли по складам и взяли продукты, которые захотели. Сказать, конечно, я ничего не могла. Этого было достаточно, чтобы понять, что ждет нас в будущем с такими «людями»», — сказала представительница предприятия.

Затем, по ее словам, они начали распродавать товар за 30-50% от его стоимости, а также мебель и грузовые автомобили.

«Благодаря «русскому миру» наша семья осталась без работы, любимого дела, дома. Мы понесли колоссальные убытки — примерно 60 тысяч долларов. Мы уехали с надеждой, что они получат по заслуге, а мы скоро сможем вернуться в Старобельск. Такого, каким он был до них — украинского», — сказала девушка.

В это верит и большинство старобильчан.