"Налоги", угрозы и коллаборационизм: что происходит с бизнесом в оккупации

Уже три месяца оккупированные общины Луганской области страдают от произвола «новой власти». Особое давление испытывают предприниматели и фермеры, оставшиеся на временно оккупированных территориях и продолжающие там свою деятельность. На условиях анонимности представители бизнеса из Старобельщины поделились своим настоящим.
С момента прихода захватчиков в Старобельск и близлежащие деревни, оккупационные власти сразу начали «заниматься» предпринимателями. Свою незаконную деятельность выполнять в этом направлении им не так трудно, потому что у них есть «верные помощники».
Местная коллаборантка Елена Вирютина, ранее занимавшая должность начальницы отдела социально-экономического развития территорий Старобельского района Старобельской районной государственной администрации, и некоторые специалисты ее отдела, обладая необходимым объемом информации, способствуют захватническим действиям оккупантов.
Как сообщили автору статьи источника, изменница не только продолжила выполнять те функции, которые имела в РГА, но и начала заниматься вопросами перерегистрации предприятий на неподконтрольные территории с 2014 года. Команда, разработавшая экономический паспорт для обогащения украинских предпринимателей на Старобельщине, теперь грабит их и заставляет сотрудничать с захватчиками и ворами.
Предпринимателей неоднократно вызывали на собеседования с так называемыми рабочими министерства торговли луганской народной республики, где сообщали о том, что они должны как можно скорее перерегистрировать ФЛПы и компании во временно оккупированном Луганске.
И если сначала речь шла о перерегистрации до конца года, то в начале мая захватчики объявили, что документы на бизнес должны быть республиканскими уже с 1 июня.
Такое ускорение они объяснили очередной ложью.
«С целью стабилизации цен на товары и услуги Администрация Старобельского района луганской народной республики настоятельно рекомендует субъектам всех видов предпринимательской деятельности в кратчайшие сроки завершить регистрацию бизнеса в органах луганской народной республики», — такой текст появился на ресурсе оккупационных властей в Фейсбуке 19 мая.К слову, цены никто так и не стабилизировал.
Особенно ценны для оккупантов Старобельщины предприниматели, которые имеют собственные производства. Нельзя сказать (не менее 70 в пределах укрупненного Старобельского района), что в этом регионе их много, но они есть. Из них большая часть, к сожалению, осталась в оккупации, поэтому им приходится играть по правилам никем непризнанной "луганской народной республики".
Не забывают прихвостные «лнр» и о мелких ФЛПах. Они обходят магазины и центральный рынок и заставляют перерегистрироваться. В противном случае – угрожают.
Для заманивания украинских предпринимателей в коллаборационную деятельность они объявили низкие «налоги». Так, например, налог для ФЛП по упрощенной системе налогообложения от «Луганской народной республики» составляет 2,5%. Кроме того, Единый социальный взнос будто бы меньше украинского почти в 2-2,5 раза – 13% от суммы ежемесячного дохода.
Значительная часть предпринимателей также не верит в «благие намерения» захватчиков и считает, что как только они заставят всех перерегистрироваться, оккупационные власти обязательно повысит так называемые налоги.
Перед тем как поверить в очередную порцию лжи от захватчиков, следует помнить, что такие действия трактуются как коллаборационная деятельность. В результате – все понесут ответственность по законам Украины.
Как оказалось, в Старобельском районе есть те, кто не боится уголовной ответственности. Их действия нельзя назвать вынужденными или навязанными, потому что они помогают оккупантам в их захватнической «спецоперации».
Руководство едва ли не крупнейшего предприятия «Старобельский элеватор» (дочернее предприятие «Нибулона») позволило преступникам из «луганской народной республики» построить железнодорожную ветвь, соединившую элеватор с «республикой». Более того, Евгений Крутько, директор элеватора, сообщил "республиканским сми", что это очень хорошая новость для всех аграриев.
К этой песне присоединился и Виктор Молоток, руководитель успешного украинского агропредприятия «Калмичанка». С этой фирмой еще интереснее. Основателем и конечным бенефициарным владельцем является гражданин России Николай Шаповалов. Поэтому, пожалуй, и не удивительно, почему руководитель «Калмичанки» восхваляет «русский мир».
«Возможность транспортировки сельхозсырья железнодорожным транспортом значительно упростит работу аграриев. Тем более, здесь уже брокерская служба будет. Мы привезли сюда, через лабораторию погрузили (продукцию) в складские помещения, нашли человека или фирму, которая будет покупать нашу продукцию, и через железную дорогу отправляем. Это рабочие места, налоги – это все взаимосвязано», – так написало со слов директора «Калмичанки» российское СМИ.
К счастью, есть предприниматели, которые твердо решили не сотрудничать с оккупантами и прогибаться под них. Но за это они заплатили высокую цену — покинули родительский дом.
С начала войны, как и все, несколько дней их дистрибьюторская компания по реализации продуктов питания не работала. Поскольку у них было большое количество скоропортящихся продуктов, пришлось возобновлять деятельность.
Никогда не забуду, как ко мне пришли российские военные. Первым, что они сделали, это сорвали флаг и бросили его на землю. Мол, будет чем печку топить. Потом пошли по складам и взяли продукты, которые захотели. Сказать, конечно, я ничего не могла. Этого было достаточно, чтобы понять, что ждет нас в будущем с такими «людями»», — сказала представительница предприятия.
Затем, по ее словам, они начали распродавать товар за 30-50% от его стоимости, а также мебель и грузовые автомобили.
«Благодаря «русскому миру» наша семья осталась без работы, любимого дела, дома. Мы понесли колоссальные убытки — примерно 60 тысяч долларов. Мы уехали с надеждой, что они получат по заслуге, а мы скоро сможем вернуться в Старобельск. Такого, каким он был до них — украинского», — сказала девушка.
В это верит и большинство старобильчан.