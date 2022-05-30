Оккупанты заявили о создании "Мелитопольского университета"

Оккупационные власти Мелитополя (Запорожская область) заявили о создании из осколков украинских вузов города так называемого "Мелитопольского государственного университета". Об этом сообщила самозванная "глава военно-гражданской администрации" Мелитополя Галина Данильченко.

"В Мелитополе создан Мелитопольский Государственный Университет. Он образован из Мелитопольских агротехнологического, педагогического, классического частного университета, а также Бердянского педагогического университета", - рассказала она.

Каков будет статус академический статус этого самодельного университета и о каком "государстве" в рамках временно оккупированной части Запорожской области гауляйтер Мелитополя не уточнила. Зато обещают, что абсолютно все студенты будут обучаться на бюджете и получат дипломы РФ.

Как сообщалось ранее, товарищ Данильченко с большим трудом организовывает работу средних школ и детских садов.