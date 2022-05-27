УПЦ МП объявила о независимости от РПЦ

Собор УПЦ официально осудил российскую агрессию и призвал РФ прекратить войну

В пятницу, 27 мая, Собор Украинской Православной Церкви принял решение о полной самостоятельности и независимости от РПЦ. Об этом сообщается на сайте УПЦ.

Собор, состоявшийся в Киеве, рассмотрел вопросы церковной жизни, возникшие в результате военной агрессии РФ против Украины и принял ряд важных решений.

Собор осудил войну и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви», – говорится в сообщении.

В то же время Собор обратился к властям Украины и РФ с просьбой «продолжать переговорный процесс, чтобы остановить кровопролитие».

Во второй части своего обращения УПЦ заявляет об «отсутствии единства в украинском православии». Священнослужители жалуются на якобы «силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов». Поэтому представители УПЦ призывают духовенство с ПЦУ к диалогу.