Путин требует снятия санкций с России в обмен на экспорт зерна

Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с российским президентом и военным преступником Владимиром Путиным пути разрешения продовольственного кризиса. В ходе разговора президент государства-террориста заявил, что РФ готова экспортировать зерно и удобрения при условии снятия «политически мотивированных ограничений со стороны Запада», то есть санкции. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службы правительства Италии и России.

«Обсуждение было сосредоточено на развитии ситуации в Украине и усилиях по поиску общего разрешения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьезных последствий для беднейших стран мира», – говорится в заявлении пресс-службы правительства Италии.

В то же время, пресс-служба Кремля отмечает, что Путин считает необоснованными обвинения в адрес России в проблемах с поставкой сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

По мнению президента России, сбои в работе производственных и логистических цепочек начались в период пандемии и усугубились после введения санкций против РФ.

В заявлении не указывается, что санкции были введены из-за военного вторжения России в Украину.

25 мая российское министерство иностранных дел заявило о готовности РФ предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций и разминирование Украиной акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заменяла сама Россия.

Россия заблокировала в украинских портах более 20 млн тонн зерна. Также Россия украла большие объемы зерна у украинских фермеров после оккупации Херсонщины и части Запорожской области и продает его другим странам.