В непризнанном Приднестровье ослабили уровень опасности с красного до желтого

Российские военные ослабили в непризнанном Приднестровье уровень опасности с красного до желтого, понимая, что такие провокации не оказывают никакого влияния на Украину.

В Приднестровском направлении государственная граница Украины защищена и укреплена.

Об этом рассказала руководитель прессцентра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге 25 мая.

"В самом Приднестровье уже наигрались в эту "угрозу" и даже сами себе ослабили уровень "тревоги" с красного до желтого, понимая, что такие провокации не оказывают никакого влияния на Украину", – сообщила Гуменюк.

Она также заверила, что украинские военные организовали надежную оборону границы с непризнанным Приднестровьем.

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что в дальнейшем существует угроза использования Россией территории Беларуси и непризнанного Приднестровья для нанесения ударов по Украине. РФ "на всех фронтах" готовится для возможных ударов и провокаций.