Из-за дефицита соли Дрогобычская солеварня увеличила объемы производства

С начала войны вырос спрос на продукцию завода, но его мощности не позволяют существенно увеличить производство.

С остановкой производства крупнейшего в Европе завода по производству соли Артемсоль в Украине возник ажиотаж и дефицит этого товара. Дрогобычская солеварня, которая осталась фактически единственным в Украине производителем соли, работает на полную мощность. В ближайшее время завод планирует увеличить производство на 20 тонн в месяц, однако это не сможет удовлетворить спрос даже Львовской области.

Заместитель директора Дрогобычской солеварни Игорь Нащечич сообщил, что на прошлой неделе на заводе поставили дополнительную пану (ванную для вываривания соли), ее сейчас испытывают, это должно увеличить объемы производства соли. Если раньше предприятие месячно производило 31-32 тонны, то теперь ожидает получать до 53-55 тонн.

Это максимально, что в настоящее время может выпускать солеварня, хотя запрос на ее продукцию значительно больше. Для роста количества продукции завод необходимо модернизировать на всех этапах производства. Поскольку солеварня является государственным предприятием, финансировать ее модернизацию должно государство.

«У нас нет таких мощностей. Можем взять 50 кубов соленой рапы в день, не больше. Чтобы увеличить производство, нужно производить газ, ставить большие ванны 10х12 м, сушильный барабан, транспортеры. Это очень большие средства», – говорит и. директора солеварни.

Способ производства соли в Дрогобыче отличается от традиционной добычи, как это было в Соледаре. Здесь из недр выкачивают соляную рапу, далее вываривают на дровах в специальных ваннах – панвах. Этот производственный процесс более сложный и более дорогой. Поэтому и стоимость дрогобычской соли почти вдвое превышала цену товара «Артемсоли».



Однако с начала войны спрос на продукцию Дрогобычской солеварни значительно превышает промышленные мощности завода. Сейчас соль из Дрогобыча закупают крупные торговые сети Львовщины – Арсен, Перчатка и Сильпо. Заместитель директора отмечает: все, что сделали – сразу на следующий день отдали. Весь товар распределен вперед.

«Например, "Львовхолод" имеет 190 магазинов. Даже если дать на все магазины только две упаковки, то получается почти 400 упаковок. Это около 7 тонн. А они готовы взять 20 тонн. "Сільпо" имеет 360 магазинов. Просят по 3-4 фуры. Но у нас нет таких объемов», – объясняет Игорь Нащечич.

София Канцедал, которая помогала заводу с продвижением, отмечает, что раньше Дрогобычская солеварня позиционировала себя как производитель крафтового товара. До войны ее соль покупали рестораны из Киева, Харькова, Львова.

«Заказывали рестораны, которые разбирались в том, какой должна быть соль. Говорили, что она идентичная, а может и лучше импортной мальдон, что втрое дороже», – говорит София Канцедал.

Директор солеварни Олег Петренко, когда возглавил предприятие, параллельно с производством анонсировал развитие туристического направления и в прошлом году удалось реализовать несколько грантов для туристического ознаменования и мощения территории для экскурсий. Кроме экономической выгоды предприятие имеет еще и историческую ценность. Ведь это самое старое предприятие Европы, которое работает без остановок производства с XIV века по древней технологии – вывариванию из природной рапы.