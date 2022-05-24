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Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в Украине

21:54, 24 май 2022
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Чрезвычайное положение позволит правительству «немедленно реагировать на защиту страны и семей венгров всеми возможными способами»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране чрезвычайного положения с полуночи 25 мая в связи с войной в Украине и экономическим кризисом, к которому она привела.

Как пишет «Общественное», во вторник, 24 мая, Орбан обнародовал видеообращение к венграм, в котором заявил, что война в Украине представляет постоянную угрозу Венгрии, а санкции, введенные Европейским Союзом против России, привели к росту цен и экономическим потрясениям.

Венгерский премьер также добавил, что «мир находится на грани экономического кризиса», подчеркнул, что Будапешт должен оставаться в стороне от войны в Украине и беспокоиться прежде всего о финансовом благосостоянии граждан, что «требует места для маневра».

«Эта война является угрозой Венгрии, угрозой как нашей физической безопасности, так и поставкой энергии и финансовой безопасности экономики и семей», – сказал премьер-министр.

Орбан отметил, что чрезвычайное положение позволит правительству «немедленно реагировать на защиту страны и семей венгров всеми возможными способами». Первые решения правительство должно объявить уже 25 мая.

Объявление о введении чрезвычайного положения появилось после утверждения состава правительства Венгрии, а также подписания президентом страны Каталин Новак поправки к конституции, позволяющей вводить чрезвычайное положение в случае вооруженных конфликтов или гуманитарных кризисов в соседней стране.

В последний раз чрезвычайное положение в Венгрии вводили в связи с пандемией коронавируса в 2020 году.

Венгрия оказывает Украине гуманитарную помощь в войне с Россией и приняла украинских беженцев, но не поддерживает ужесточение санкций против российского нефтяного и газового сектора, в частности из-за зависимости от российского газа и нефти. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский ранее публично призвал Будапешт определиться, на чьей он стороне.

Венгрия также блокирует введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть.


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