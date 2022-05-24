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Херсон / Война

В Херсонской области оккупанты жестоко насилуют малышей. Есть погибшие, – омбудсман

21:30, 24 май 2022
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В оккупированной Херсонской области захватчики с поразительной жестокостью насилуют детей. Уже фиксируются смертельные случаи.

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"За последние сутки на телефонную линию психологической помощи Уполномоченного обратились лица из Александровки Херсонской области, которые разрешили публикацию информации о фактах сексуального насилия", - отметила обмбудсман.

По ее словам, были изнасилованы рашистами две девочки 12 и 15 лет, девочка 6 месяцев.

Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались 5 рашистов, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей. Дети погибли.

Также трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок скончался.

"Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одной из составляющих геноцида. лиц, а также принятие мер по предупреждению совершения сексуального насилия российскими войсками", - подчеркнула Людмила Денисова.


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